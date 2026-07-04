Lukebakio: “Hemos demostrado que siempre hay que seguir creyendo”

Redacción deportes, 4 jul (EFE9.- Dodi Lukbakio, atacante de la selección de Bélgica, expresó este sábado que su equipo ha “demostrado que siempre hay que seguir creyendo” con su clasificación para octavos ante Senegal, que ha dado “un impulso extra” y “más confianza” antes de encarar un duelo “complicado” en esa ronda ante Estados Unidos.
“Un torneo nunca es perfecto. Si miramos a Argentina en 2022 (cuando fue campeona del mundo), tampoco creo que todo el mundo dijera que iban a ganar el Mundial. Lo que veo es que es mejor empezar así, porque entonces estás mentalmente preparado para vivirlo todo, como nos pasó ahora contra Senegal”, repasó el exfutbolista del Sevilla y ahora en el Benfica, en la rueda de prensa de su selección en Seattle.
PUBLICIDAD
“Creo que es positivo que hayamos demostrado que siempre hay que seguir creyendo hasta el final. Mentalmente, como grupo, estamos preparados, tanto si empiezas de titular como si sales desde el banquillo. Para mí, es el grupo el que marca la diferencia. Y eso lo demostramos contra Senegal”, continuó.
Lukebakio ha sido suplente en los cuatro partidos disputados en el Mundial 2026. “Como jugador no hay nadie a quien le guste empezar en el banquillo. En todo caso, por mi parte, claro que me gustaría ser titular, pero el equipo para mí es lo más importante. Todo el mundo debe estar preparado, porque al final es el entrenador quien decide poner el equipo que simplemente considera mejor para ganar un partido”, expuso.
PUBLICIDAD
“Pero, si no empiezas de titular, no significa que el entrenador no cuente contigo. Ya lo vimos contra Senegal. Siempre hay que estar preparado y yo intento estarlo de verdad. Es cierto que puede ser difícil aceptarlo, pero lo más importante es estar preparado para nuestro entrenador, que sepa que estamos ahí, pase lo que pase”, abundó.
Lukebakio y Diego Moreira entraron como suplentes cuando el marcador reflejaba un 0-2 en contra ante Senegal. “No era nada fácil entrar en esa situación, pero simplemente intentamos hacerlo lo mejor posible. Darlo todo es lo más importante y luego el partido cayó de nuestro lado. Estamos muy satisfechos, porque no fue nada fácil”, repasó.
PUBLICIDAD
“Estoy contento de que lo consiguiéramos. No fue sólo por un jugador, fue todo el equipo. Seguimos creyendo, empujamos y entonces pudimos marcar esos goles. El fútbol también es una cuestión de ocasiones. Marcar tantos goles en tan poco tiempo… Fue algo muy especial”, añadió.
Este lunes espera Estados Unidos. “Sabemos que será un partido difícil porque ellos juegan en casa y han crecido mucho desde que jugamos el último amistoso. Nos enfrentaremos a un equipo muy complicado. El partido contra Senegal, que fue un encuentro único, nos dio una sensación especial. Ahora tenemos una especie de impulso extra y tenemos más confianza”, explicó. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD