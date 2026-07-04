Los futbolistas del Levante pasan las pruebas médicas de pretemporada

Valencia, 4 jul (EFE).- La plantilla del Levante arrancó este sábado la pretemporada con las habituales pruebas médicas previas al inicio de los entrenamientos y que completaron futbolistas como Carlos Espí, Kareem Tunde, Jorge Cabello o Pablo Campos, informaron fuentes del club valenciano.

Son veintidós los jugadores de la primera plantilla, junto a seis canteranos, los convocados entre este sábado y el domingo para ser sometidos a los distintos controles médicos y será el lunes cuando empezarán los entrenamientos en la ciudad deportiva del Levante en Buñol (Valencia).

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El Levante jugará su primer amistoso de la pretemporada el próximo sábado 11 de julio a las 19.00 horas en la ciudad deportiva de Buñol (Valencia) contra el Club Deportivo Leganés.

El segundo encuentro de preparación será el viernes 17 de julio frente al Sheffield United FC. Este partido contra el conjunto inglés se celebrará a puerta cerrada pero todavía no tiene lugar ni hora confirmada. EFE

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