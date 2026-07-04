Los bomberos prevén dar esta noche por estabilizado el incendio de Les Gavarres (Girona)

Barcelona, 4 jul (EFE).- Los bomberos prevén estabilizar esta noche el incendio que se desató ayer en La Bisbal d'Empordà (Girona), tras haber conseguido frenar el avance del fuego, que ha afectado ya a más de 2.000 hectáreas y que debido al viento amenazaba con descontrolarse por el macizo de Les Gavarres.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparecido esta tarde ante los medios para anunciar, "con toda la prudencia", que la evolución del incendio es favorable y la previsión es que quede estabilizado a las 22.00 horas de esta noche.

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El fuego ha entrado así en fase de control gracias al trabajo de los Bomberos para evitar que se propagara por el macizo de Les Gavarres, donde el viento de marinada amenazaba esta tarde con reavivar las llamas y propagarlas hacia Girona, aunque ese flanco del incendio ha quedado ya estabilizado.

En el flanco izquierdo del incendio, el fuego está estabilizado en sus dos terceras partes. EFE

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