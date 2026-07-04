Los bomberos dan por estabilizado el incendio de Les Gavarres

Barcelona, 4 jul (EFE).- Los bomberos dan por estabilizado el incendio que se desató ayer en La Bisbal d'Empordà (Girona), que afecta a unas 2.300 hectáreas, aunque continúan las tareas en su flanco derecho, según ha informado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

La consellera, acompañada por el inspector jefe de los Bomberos, David Borrell, ha comparecido la noche de este sábado para actualizar los últimos datos sobre el incendio y ha alertado de que a partir de mañana y hasta mediados de la próxima semana está prevista una ola de calor en Cataluña, con viento sur y temperaturas altas, con lo que su extinción no será hasta dentro de unos días.

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Parlon también ha señalado que en las próximas horas se verá si se pueden "flexibilizar" las órdenes de confinamiento que afectan a siete municipios.

En caso positivo, los habitantes de estas poblaciones recibirán un mensaje Es-Alert en sus móviles, mientras continúa cerrado el macizo de Les Gavarres hasta el próximo día 10 de julio.

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La consellera espera que la evolución de las tareas de extinción sea "favorable" y se puedan "consolidar los objetivos marcados por los bomberos", aunque no ha obviado que "quedan días de trabajo" para que sea definitivamente extinguido el fuego.

Sobre las edificaciones afectadas, ha indicado que hay siete, cuatro de ellas totalmente, a la espera de un inventario cuando se terminen las tareas de extinción.

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Sobre el terreno prosiguen los 475 efectivos de los Bomberos y hay un centenar de unidades de la UME, con el flanco derecho del incendio que es el que más preocupa.

Por su parte, David Borrell ha remarcado que aunque se da el incendio por estabilizado, ello no significa que se de por controlado, sino que "no crece, pero su perímetro es muy irregular, muy difícil y no se ha podido rematar, no estamos todavía en el momento de decir que está todo controlado".

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A lo largo de la noche se irá haciendo una valoración de medios y, posiblemente, se irán replegando algunos, en unos días que serán "cruciales", en la que ya ha calificado como la "peor" semana de este verano, con una segunda ola de calor, en una "situación muy castigada y vientos topográficos del sur, reforzados, lo que nos pone en alerta hasta mediados de la próxima semana".

Se espera, por otra parte, que en estas horas nocturnas haya una "tramontana ligera", que "no sea un problema", mientras que de cara a mañana Borrell ha mostrado su preocupación por las "marinadas reforzadas, por la afectación que puedan tener en el flanco que está estable, pero no controlado".

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Preguntado sobre cómo pueden ser otros incendios este verano, ha aseverado que lo que se está viendo es que tienen "comportamientos muy rápidos, muy extremos, fruto del cambio climático, de especies no adaptadas al clima de hoy".

Hay que "avanzarse" a los mismos, ha apuntado, ante el hecho de que la "emergencia climática en países mediterráneos como el nuestro es ya una realidad". EFE

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