López-Arostegui: “Momentos peores y mejores, pero siempre intentando dar mi mejor versión”

Valencia, 4 jul (EFE).- El jugador internacional español Xabi López-Arostegui publicó un mensaje de despedida en su perfil personal de Instagram tras su salida de Valencia Basket este sábado tras cinco temporadas en el que tuvo palabras de agradecimiento tanto al club como a la afición.

“Momentos peores y mejores, pero siempre intentando dar mi mejor versión pensando en el equipo. Siempre guardaré un gran recuerdo de esta etapa y qué mejor manera de cerrarla que siendo campeones. ¡Os lo merecéis!”, dijo López-Arostegui en su publicación.

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El vasco tuvo se dirigió a la afición ‘taronja’, sus compañeros, entrenadores y empleados del club: “Después de 5 temporadas en el club llega el momento de despedirse y agradecer. Durante estos cinco años me ha dado tiempo a sentirme muy querido por la gente del club, la afición y la ciudad de Valencia”.

“Os deseo lo mejor en todo lo que venga en el futuro”, concluyó un López-Arostegui que este sábado se convirtió además en nuevo jugador de La Laguna Tenerife. EFE

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