Espana agencias

Lionel Scaloni celebra con un triunfo los 100 partidos como técnico de Argentina

Guardar
Google icon

Miami (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Lionel Scaloni alcanzó este viernes los 100 partidos como seleccionador de Argentina con susto pero victoria contra Cabo Verde, lo que valió el pase a octavos de final del Mundial 2026.

Scaloni, que asumió su cargo en septiembre de 2018, ha alcanzado este hito con un balance inmejorable: un Mundial (2022), dos Copas América (2021 y 2024) y una Finalissima (2022) que han devuelto a Argentina a la gloria.

PUBLICIDAD

El balance con él al frente es demoledor, 73 victorias, 18 empates y 9 derrotas, que permitieron a la 'Albiceleste' salir de una sequía de títulos que se extendía por casi 30 años.

El último se remontaba a la Copa América de 1993, y hasta su llegada sumaban cinco subcampeonatos en el Mundial y el trofeo continental.

Recordado por este hito en la rueda de prensa posterior al encuentro de dieciseisavos de final contra Cabo Verde, que se decidió por 3 a 2 en la prórroga, el técnico no dudó en asegurar que este fue el partido que más le marcó como entrenador.

PUBLICIDAD

"De los 100 partidos, este es de los que más me ha marcado como entrenador. Porque es un Mundial, porque pasaron cosas en el partido. Es un partido que me va a ayudar, aun ganándolo", expresó.

Con él al mando, el equipo ha marcado 209 goles y recibido solo 52. Lionel Messi es el máximo goleador con 59 tantos.

Scaloni es el segundo entrenador que alcanza los cien partidos dirigidos después de Guillermo Stábile (1935-1937), quien se sentó en el banquillo argentino en 115 encuentros.

También es el segundo con más triunfos, también por detrás de Stábile. Scaloni suma 73, con el de esta noche, por los 77 de su compatriota.

La siguiente oportunidad para extender este registró será el próximo martes contra Egipto en Atlanta, con el pase a cuartos de final en juego.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este sábado

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este sábado

¿Cómo estará el clima en Valencia?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Valencia?

El incendio de Les Gavarres continúa sin control: 9.700 vecinos confinados y amenaza sobre 30.000 hectáreas

Las autoridades mantienen la orden de confinamiento en varios municipios y advierten sobre el riesgo de expansión por el viento y la ola de calor

El incendio de Les Gavarres continúa sin control: 9.700 vecinos confinados y amenaza sobre 30.000 hectáreas

El mítico restaurante italiano frente al mar que podría cerrar este verano: abierto desde 1901 y lugar de origen de los famosos ‘spaghetti alla nerano’

Actualmente, el local continúa abierto con normalidad, pero una medida cautelar de inhabilitación por un delito urbanístico podría suponer la suspensión de la actividad

El mítico restaurante italiano frente al mar que podría cerrar este verano: abierto desde 1901 y lugar de origen de los famosos ‘spaghetti alla nerano’

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

La economía española mantiene distancia respecto al peor escenario, pero la ralentización del crecimiento puede chocar con una inflación elevada si persiste la tensión internacional en los precios de la energía

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

Hacienda abrió en junio una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas en materia de IRPF, IVA y de impuestos de patrimonio y grandes fortunas

ECONOMÍA

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

DEPORTES

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Raja Jódar no puede contra un inspirado Mochizuki fortísimo en la red y se despide de Wimbledon