Leitão Brito: "Forzamos a la campeona del mundo a jugar 120 minutos"

Miami (EE.UU.), 3 jul (EFE).- El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito, se mostró este viernes “profundamente orgulloso” de su equipo, que forzó "a la campeona del mundo a jugar 120 minutos" en los dieciseisavos del Mundial 2026, y admitió que hubo momentos del partido en los que sintió que podían ganar.

"Conseguimos empatar dos veces y eso demuestra el nivel. Hubo momentos en los que sentí que había posibilidades de ganar, especialmente en la prórroga. Hemos llegado incluso a su área en varias ocasiones", recordó Leitão Brito, que admitió haber creído en la victoria cuando llegó el gol del empate 2-2 a balón parado.

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Reivindicó, además, el legado histórico de los Tiburones Azules en su primera participación en una Copa del Mundo. "Lo que hemos hecho perdurará en la memoria. Hemos hecho historia para nuestro país", afirmó el estratega.

El técnico elogió a Argentina, que demostró "por qué es campeona del mundo y tiene a uno de los mejores jugadores del mundo", en referencia a Leo Messi.

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Pero agregó que su equipo demostró ganas desde el inicio del compromiso. "En ningún momento nos hemos alejado de ser fieles a nuestra identidad, y por eso estoy satisfecho".

Uno de los aspectos en los que más insistió el técnico fue en el 'Fair Play' con el que su equipo compitió a lo largo del torneo.

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"No hemos cometido ninguna falta deliberada, hemos practicado un juego limpio durante todo el partido y eso forma parte de nuestra identidad. Puede que seamos una de las selecciones que menos faltas ha cometido", afirmó.

"Somos un país pequeño, pero eso no es impedimento para plantarle cara a las grandes selecciones", insistió.

Leitão Brito también quiso proyectar hacia el futuro lo aprendido en este Mundial. "Estamos aprendiendo sobre la marcha, es la primera vez que estamos en este torneo y nos queda mucho camino por recorrer, pero lo haremos con mucho orgullo", señaló.

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Y reveló que el estado anímico del vestuario tras la eliminación era "de tristeza". "Estamos tristes porque nos tenemos que ir y porque hemos estado muy cerca. Los jugadores se han abrazado, han estado llorando... Esto demuestra que esta selección tiene alma", describió. EFE

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