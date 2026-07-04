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Las cooperativas, el modelo social y sostenible contemplado en el Plan Estatal de Vivienda

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Madrid, 4 jul (EFE).- La dificultad de acceso a la vivienda se ha posicionado como la principal preocupación para los españoles, una realidad que ha encontrado como respuesta la vivienda cooperativa, un modelo reconocido en el nuevo Plan Estatal 2026-2030 cuya demanda no para de crecer.

La vivienda cooperativa en cesión de uso es un modelo en el que las viviendas pertenecen a una cooperativa sin ánimo de lucro y las personas socias tienen derecho de uso de sus hogares de forma estable, por lo que la vivienda no se compra ni se alquila.

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Esta alternativa residencial no ha surgido como una respuesta directa a la crisis de vivienda existente en España, ya que acumula más de una década de presencia en el país, pero se ha posicionado como un modelo social y sostenible que, a diferencia de la compra, no genera endeudamiento a largo plazo ni permite la reventa.

"Es un modelo redondo, en el que la Administración no va a poner casi dinero y va a tener un modelo de vivienda social de por vida", ha asegurado Javier Blanco, miembro de la Promotora del Común del Grupo Cooperativo Tangente.

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Asimismo, ha explicado que el gran problema que ha existido hasta ahora en las administraciones públicas es que se han soltado millones y millones de euros para construir muchas viviendas de protección que al cabo de los años han terminado en el mercado de vivienda.

Los datos más actualizados de la Red de Vivienda Cooperativa recogían en el mes de mayo un total de 127 proyectos en marcha de este modelo, de los cuales 52 están habitados -700 unidades de convivencia o viviendas con 1.000 personas habitantes-, otros 29 en construcción y los 46 restantes con suelo o patrimonio.

Asimismo, existen otros 89 proyectos en fases iniciales, ya sea con la cooperativa constituida o en fase de configuración grupal.

En el año 2020 había 100 viviendas, lo que refleja que “en seis años, la vivienda cooperativa no ha crecido, sino que se ha multiplicado, pasando de ser una opción marginal a una solución con potencial estructural", ha explicado Nacho García, también miembro de la Promotora del Común del Grupo Cooperativo Tangente.

La aportación inicial de capital de los socios en estos modelos varía dependiendo del contexto o de la promoción, por lo que en Cataluña- la comunidad con más volumen de cooperativas- está horquilla comprende desde los 1.500 euros hasta los 60.000, ha asegurado a EFE el jefe de comunicación de la asociación Sostre Cívic, Jose Téllez.

Además, ha añadido que en las últimas promociones los socios están teniendo que aportar entre 10.000 y 15.000 euros para entrar, que se les devuelven íntegramente si abandonan el proyecto.

Después de pagar la cuota de entrada, cada socio en este modelo deberá de pagar una cuota de uso mensual, que es una práctica similar a la del alquiler, pero que responde únicamente al precio de coste de la vivienda. Es decir, se paga por lo que cuesta.

El último estudio de la Federación de Cooperativas de Cataluña situaba el precio de las viviendas cooperativas en cesión de uso un 40 % más asequible que el de otras viviendas equiparables.

Para Téllez, el cooperativismo es el principal aliado para las administraciones, ya que buscan ampliar el parque de viviendas asequibles fuera de mercado, algo que este modelo garantiza de manera indefinida y permanente.

Asimismo, desde la patronal consideran que Casa 47 y cualquier otra política pública de cesión de suelo, subvenciones o financiación tendría que priorizar siempre la vivienda cooperativa u otros modelos sin ánimo de lucro como el alquiler social. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023569473)

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