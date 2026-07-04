La portera valenciana Andrea Tarazona, cuarto fichaje del Dépor

A Coruña, 4 jul (EFE).- La portera valenciana Andrea Tarazona, internacional con las categorías inferiores de la selección española, se convirtió este sábado en la cuarta incorporación del Dépor femenino, con el que firma un contrato por una temporada, con posibilidad de ampliación.

La guardameta procede del Levante UD, con el que debutó en la Liga F en la temporada 2022-23 y un año después disputó la fase de clasificación para la Liga de Campeones. A pesar de su juventud, cumplió 22 años el pasado mes de marzo, acumula ya 58 partidos en la Liga F.

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El fichaje de Andrea Tarazona se une a los ya anunciados anteriormente de Daniela Caracas, Eva Alonso y Marisa García. Además, el club gallego anunció las renovaciones de Lucía Rívas, Paula Redruello, Merle Barth, Paula Novo y Espe Pizarro. EFE

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