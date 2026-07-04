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"La lucha contra el dopaje no ha reculado un milímetro", dice el presidente de la UCI

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Luis Miguel Pascual

Barcelona, 4 jul (EFE).- El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, se felicita de que su deporte no tenga apenas casos de dopaje, pero aseguró que la los controles no se han relajado "ni un milímetro" y avisó a quienes piensen saltarse las normas: "Vamos a seguir controlando hasta muchos años más tarde".

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"La lucha contra el dopaje no ha reculado ni un milímetro y el objetivo es seguir haciéndolo con fuerza. Mi deseo es que los esfuerzos sean siempre tan importantes. Corredores como Tadej Pogacar pueden ser controlados hasta tres veces en un mismo día", aseguró Lappartient en una entrevista con EFE en Barcelona.

El patrón de la UCI reconoció que la fortaleza del esloveno puede levantar sospechas "a causa del pasado que ha sufrido el ciclismo", pero indicó que nunca antes se habían puesto tantos medios para luchar contra el dopaje.

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Y lanzó una advertencia: "Ahora mismo estamos haciendo controles a muestras de sangre tomadas hace diez años con los métodos más avanzados que tenemos ahora con respecto a entonces. Si alguien toma alguna sustancia prohibida, que no dude que la vamos a detectar".

"Que no tengamos ningún positivo, es algo bueno, pero que nadie dude que vamos a mantener la presión en lo más alto. No nos temblará la mano si algún día tenemos que sancionar a algún peso pesado del pelotón, nos jugamos la credibilidad de nuestro deporte", comentó.

Lappartient señaló que la ausencia de positivos ha permitido que el ciclismo viva un cierto renacimiento al amparo de una nueva generación de corredores "más ofensivos" que "plantean las carreras como un juego, con menos control".

"Vemos carreras menos estereotipadas, atacan en los lugares más inverosímiles, desde muy lejos a veces. Creo que el ciclismo es menos aburrido que hace 20 años", aseguró.

La superioridad de Pogacar, reconoció, puede "matar algo el suspense", pero recordó que el ciclismo "es un deporte donde pueden pasar muchas cosas" y señaló que hay rivales "capaces de plantarle cara".

"Además, siempre hay nuevos corredores que llegan, una nueva generación en la que pueden salir estrellas capaces de cosas que ahora mismo no podemos sospechar", señaló en una clara referencia al francés Paul Seixas, sobre el que dijo que tiene depositadas muchas expectativas pese a sus 19 años: "Estoy contento que esté en el Tour".

"Siempre es bueno tener corredores con esas características y que pueden intentar romper la jerarquía", señaló Lappartient, que no consideró prematuro que vaya a correr su primer Tour con solo 19 años, el ciclista más joven en tomar la salida desde 1937.

Lappartient aseguró que extremarán la vigilancia en Tour la próxima semana, cuando se espera que una ola de calor azote al sur de Francia, por donde discurrirán las siguientes etapas, pero consideró "poco razonable" la advertencia del Ministerio del Interior de que se pueden suspender algunas jornadas.

"Medimos varios elementos, no solo la temperatura, también la humedad y otros elementos. Y en función de esos datos se reforzará ciertos elementos, como el reparto de hielo. Pero nunca se ha anulado una etapa del Tour desde 1903 por el calor, hay que ser razonables. Estoy convencido de que el Tour se va a desarrollar normalmente", indicó.

El director de la UCI aseguró que la incidencia del cambio climático en el ciclismo será motivo de análisis en los debates sobre la reforma para los próximos años.

Otro motivo de satisfacción es que no parece que vaya a haber incidentes o protestas como las que acaecieron en la Vuelta a España del año pasado contra el equipo Israel, que ya no está en el pelotón.

"Entonces deploré el discurso del presidente del Gobierno español, que animó a esas protestas. Creo que el ciclismo no debe politizarse, debe ser un instrumento para acercar a las personas, no para dividir", aseguró. EFE

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