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La afición paraguaya cumple con el ritual de 'Rocky' antes del duelo con Francia

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Filadelfia (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Igual que hicieron días atrás las aficiones de Ecuador, Brasil o Haití, cientos de paraguayos no faltaron este sábado a la peregrinación hasta la estatua de 'Rocky Balboa' en Filadelfia para conjugarse antes del duelo de octavos de final contra Francia.

Los hinchas paraguayos resistieron a las asfixiantes temperaturas que afectan a esta zona del país, con una temperatura prevista superior a los 34 grados para la hora del partido, con más de 42 de sensación térmica.

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"Los jugadores están acostumbrados a este clima y le van a dar con todo", dijo a Efe Lidia, una paraguaya afincada en el distrito neoyorquino de Queens, que tampoco se perdió la histórica eliminatoria de dieciseisavos contra Alemania en Boston.

Antes de esa gesta, consumada el lunes, Adriana, que vive en Asunción, decidió comprar entradas para el partido de este sábado sin saber siquiera si Paraguay estaría en los octavos de final.

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Viajó desde la capital paraguaya junto a su esposo, Sebastián, y su hijo, Mauro, solo para vivir ese momento.

"Confiamos en nuestra Albirroja. El lunes, antes del partido, compramos las entradas y dijimos: 'Nos vamos pase lo que pase'. Y la Albirroja nos dio esa alegría", dijo a Efe esta aficionada paraguaya.

Sebastián pronosticó que, como contra Alemania, este sábado "Paraguay gana en los penales" a Francia.

Igual que para todos ellos, esta es la primera Copa del Mundo para Serafino, un paraguayo que vive en Nueva Jersey desde hace 25 años, una experiencia que definió como "inexplicable, es muy lindo".

"Mi señora está embarazada y nuestra hija nace a finales de este mes. Prácticamente me dio permiso para venir, así que mi suegra viajó desde Paraguay para quedarse con ella mientras yo estoy acá. Es algo muy especial", aseguró.

Este paraguayo reconoció que Francia es un rival muy fuerte con los mejores jugadores, pero la victoria frente a Alemania ha llenado a la afición albirroja de esperanza.

"Como Alemania tiene sus lugares frágiles y le vamos a entrar por ahí. El paraguayo es como todo sudamericano, tiene la garra, cuando te toca la piel te toca fuerte", añadió Serafino.

Los míticos escalones de 'Rocky Balboa', frente al Museo de Arte de Filadelfia, con la estatua de bronce del personaje interpretado por Sylvester Stallone, se han convertido en cita obligada para muchas de las aficiones que pasan por la ciudad, una peregrinación con la que han cumplido todas las hinchadas sudamericanas. EFE

(foto) (vídeo)

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