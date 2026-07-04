Javi Rodríguez: "La Liga es la guinda; lo más importante es haber recuperado la identidad"

Adrián Vázquez

Barcelona, 4 jul (EFE).- El entrenador del Barça, Javi Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 1974), asegura en una entrevista telefónica con EFE que la conquista de la octava Liga de fútbol sala es "la guinda" de una temporada en la que el mayor éxito ha sido "haber recuperado la identidad" de un equipo reconocible y de nuevo conectado con su afición.

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"Ganar la Liga ha sido la guinda. Lo más importante ha sido ver cómo han crecido los jugadores, recuperar la conexión con la afición del Palau y esa identidad de equipo que el Barça siempre debe tener: luchar por todo y querer más", apunta el preparador catalán.

El mítico capitán azulgrana, que contribuyó a convertir en una potencia una sección que cuando llegó en 2006 aún era semiprofesional, no oculta su "inmensa alegría" por haber recuperado "el trono liguero" que el Barça había cedido tres años atrás.

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Rodríguez resta importancia a la sequía de títulos que arrastraba el conjunto azulgrana desde la Copa de España de marzo de 2024 y asegura que el objetivo nunca fue acabar con esa estadística, sino reconstruir un conjunto competitivo.

A su juicio, la verdadera herida era otra: haberse quedado dos temporadas consecutivas fuera de la Liga de Campeones. "Una Copa de España o una Copa del Rey se decide a un partido y puede pasar cualquier cosa. Lo que realmente les dolía a los jugadores era que llevaban dos años viendo la 'Champions' desde casa", explica.

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Por eso considera que la victoria ante el Movistar Inter en la semifinal de la Liga, que aseguró el regreso europeo del Barça, marcó un antes y un después. "El equipo entonces se liberó", resume.

El técnico atribuye buena parte del éxito al ambiente que ha logrado construir en su primer curso al frente del equipo. Para Rodríguez, esa unión entre jugadores y cuerpo técnico quedó reflejada en el primer partido de la final, cuando el Barça remontó un 0-3 frente a ElPozo Murcia pese a quedarse sin el brasileño Pito, expulsado en los primeros minutos, y terminó imponiéndose en la tanda de penaltis.

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"Fue un partido mágico. Con el 0-3 y la expulsión de Pito se nos complicó muchísimo todo. Nos trastocó los planes, pero no cambiamos la idea. El plan seguía siendo el mismo, sólo había que buscar otro camino para llegar al mismo sitio", recuerda.

"Creo que ese punto nos dio el título", añade. El Barça acabaría sentenciando la final en el cuarto partido en tierras murcianas, culminando así un proceso de reconstrucción que, en su opinión, trasciende la conquista del campeonato.

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"Ser entrenador del Barça ya es un privilegio. Como 'culé' que soy, levantar la Liga primero como capitán y ahora como entrenador es algo muy especial. Es difícil explicar lo que significa", asegura.

La derrota en la final de la Copa de España frente al Jaén Paraíso Interior fue uno de los momentos más delicados de la temporada. Sin embargo, Rodríguez explica que el mensaje al vestuario fue quedarse con el camino recorrido y no con el desenlace de un partido decidido por pequeños detalles.

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"Al final sólo tienes dos opciones: ver el vaso medio vacío o verlo medio lleno. Había que seguir luchando, seguir creciendo y seguir creyendo en lo que estábamos haciendo", asegura.

El técnico sostiene que, aunque la Copa de España y la Copa del Rey se escaparan en la tanda de penaltis, el análisis de los partidos reforzaba su convencimiento de que el equipo iba por el buen camino. "Tarde o temprano se iba a dar", resume.

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Cuando ese primer título finalmente llegó, el colomense tuvo claro a quién quería dedicarle el primer pensamiento. Su mujer, reconoce, ha sido un pilar en una carrera que durante años le obligó a trabajar lejos de casa. "Me dio la libertad para perseguir mi sueño. Sin su apoyo, seguramente nunca habría llegado este momento", admite.

El que fue distinguido como mejor jugador del mundo en 2005 reconoce que entrenar algún día al Barça siempre figuró entre sus grandes objetivos, aunque nunca quiso convertirlo en una obsesión. "Lo que quería era trabajar duro para poder volver algún día al Barça como entrenador", señala.

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El preparador azulgrana también comenta que su manera de vivir los partidos ha cambiado desde que dejó la pista para sentarse en el banquillo. Aunque sigue definiéndose como una persona "temperamental", remarca que ha aprendido a controlar mucho mejor sus emociones.

"Ya no me caliento tanto; desde fuera los toros se ven de otra manera. Tengo que ser un ejemplo para mis jugadores. Si ellos ven a un energúmeno en la banda, acabarán siendo unos energúmenos. Hay que intentar transmitir una buena imagen", sostiene.

El colomense ya proyecta la próxima temporada, marcada por el regreso del Barça a la competición europea y por el estreno del nuevo formato de la Primera División, que incorporará los torneos de Apertura y Clausura.

"Siempre he dicho que el fútbol sala es un producto muy mal vendido, por eso creo que había que darle una vuelta a la Liga. Tenemos que hacer algo que sea más llamativo, que seduzca más y que permita que todos los equipos tengan algo por lo que luchar", argumenta.

Aunque recalca que el título de Liga seguirá siendo la gran referencia competitiva, considera que los nuevos incentivos evitarán que algunos equipos pierdan tensión en determinados tramos del campeonato.

"Ahora ganar el Apertura o el Clausura también tendrá premio. Además, el campeón de la fase regular irá directamente a la 'Champions'. Eso hará que todos los equipos tengan que competir cada jornada y no pase como este año, cuando alguno que iba cuarto o quinto ya pensaba más en preparar los 'play-off' que en la Liga", explica.

Rodríguez está convencido de que una competición más igualada y atractiva beneficiará a todo el fútbol sala. En esa misma línea, sostiene que los éxitos del Barça también tienen un efecto tractor sobre el resto de la liga, una idea que, según revela, comparten incluso algunos entrenadores rivales.

"La marca Barça vende muchísimo a nivel mundial. Cuando el Barça está arriba, todo el fútbol sala gana visibilidad", concluye. EFE

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