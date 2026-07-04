Illa anuncia el cierre de las Gavarres y alerta que el fuego puede quemar 30.000 hectáreas

Barcelona, 4 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este sábado el cierre de todo el espacio natural de las Gavarres y ha avisado de que el incendio de la zona tiene potencial para afectar a 30.000 hectáreas, toda la superficie del macizo, en el peor de los casos.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el centro de mando operativo de la Bisbal d'Empordà (Girona) para seguir la evolución del incendio forestal que ya ha quemado unas 2.300 hectáreas, Illa ha remarcado que el fuego es "preocupante" y que todos los esfuerzos están centrados en estabilizar el flanco derecho para evitar que se propague por las Gavarres.

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Illa ha explicado que no ha habido afectaciones personales, más allá de cuatro bomberos que han sido atendidos por "lesiones leves" y que ya se han podido reincorporar a las labores de extinción.

El presidente catalán ha llamado a la población a extremar las precauciones y ha pedido a los vecinos de los siete municipios donde sigue vigente la orden de confinamiento (La Bisbal d'Empordà, Calonge i Sant Antoni, Platja d'Aro, S'Agaró i Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Parlavà i Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura) que permanezcan en sus hogares: "Por contraintuitivo que parezca es la forma de estar más seguros. El máximo riesgo se da cuando las personas se desplazan". EFE

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