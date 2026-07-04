Hoy será noticia. Domingo, 5 de julio

INCENDIOS FORESTALES

Los bomberos prevén dar a lo largo de esta noche por estabilizado el incendio de Les Gabarres(Girona)

Barcelona (EFE).- Los bomberos dan por estabilizado el incendio que se desató ayer en La Bisbal d'Empordà (Girona), que afecta a unas 2.300 hectáreas, aunque continúan las tareas en su flanco derecho, según ha informado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

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La consellera, acompañada por el inspector jefe de los Bomberos, David Borrell, ha alertado de que a partir de este domingo y hasta mediados de la próxima semana está prevista una ola de calor en Cataluña, con viento sur y temperaturas altas, con lo que su extinción no será hasta dentro de unos días.

GOBIERNO ANDALUCÍA

Moreno toma posesión este domingo como presidente de Andalucía

Sevilla (EFE).- Juanma Moreno toma posesión este domingo como presidente de la Junta de Andalucía, después de ser reelegido el jueves por tercera vez por el pleno del Parlamento autonómico con los votos del PP y Vox tras la firma de un acuerdo de gobierno entre ambos partidos.

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El acto está previsto que comience a partir de las 9.30 horas y se desarrollará en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

OLA CALOR

Temperaturas muy altas, excepto en el Cantábrico y litorales mediterráneos

Madrid (EFE).- España afronta desde este domingo una nueva ola de calor, la segunda del verano, un episodio de temperaturas extremas que va a disparar los termómetros hasta los 42 grados en muchos puntos del país.

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Los valores serán muy elevadas en la mayor parte del país, por encima de los 36-39 grados, según el parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ante la subida de las temperaturas, las autoridades inciden en la importancia de vigilar a las personas más vulnerables y de extremar las precauciones en las actividades al aire libre durante las horas de más calor.

TRÁFICO VERANO

Primera fase de la operación verano de la DGT termina este domingo

Madrid(EFE).- La primera fase de la operación especial de verano de la Dirección General de Tráfico (DGT) termina a las doce de la noche de hoy domingo, después de un fin de semana con tráfico fluido en la mayor parte del país pero con algunas complicaciones en la salida de las grandes ciudades.

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En esta Operación Verano 2026 que finalizará a las 24 horas de hoy domingo, día 5, intervalo en el que se prevé que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos por carretera. El dispositivo especial de tráfico se prolongará hasta el próximo 31 de agosto.

EFE

amd