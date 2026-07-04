Golpes de calor y deshidratación en perros: claves para identificar síntomas preocupantes

Madrid, 4 jul (EFE).- España está a las puertas de la segunda ola de calor del verano y los expertos avisan de los riesgos de salud a los que se exponen las mascotas si no se toman medidas de protección suficientes y qué síntomas serían preocupantes y requerirían atención veterinaria: desde el jadeo excesivo y dificultad para respirar, hasta la debilidad, el tambaleo o la desorientación.

Otras señales también de alerta serían además, las encías muy enrojecidas o pálidas, los vómitos, la diarrea o la salivación excesiva.

El 14% de los golpes de calor en perros es grave y puede resultar mortal si no se actúa con rapidez, según advierte la Real Sociedad Canina de España (RSCE), en un reciente comunicado. Por ello, es importante "identificar los primeros síntomas y acudir de urgencia al veterinario en caso necesario".

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Entre las principales señales de alerta estarían "la lengua muy roja que suele ir acompañada de un jadeo intenso, así como la debilidad, la pérdida de coordinación, el exceso de salivación, la respiración agitada o el decaimiento repentino".

En estos casos, según la RSCE, el primer paso es trasladar al perro a un lugar fresco, ventilado y a la sombra, detener cualquier actividad física e iniciar un enfriamiento progresivo.

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Se puede aplicar agua fresca, no helada, en zonas como cuello, axilas, ingles, abdomen o patas, y ofrecerle pequeñas tragos si el animal puede beber por sí mismo, sin forzar la ingesta.

También, por otra parte, el Colegio de la Profesión Veterinaria de León ha dado pautas de acción recientemente en un comunicado, a los dueños de mascotas frente a olas calor para protegerlos.

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El jadeo excesivo y dificultad para respirar, debilidad, tambaleo o desorientación, encías muy enrojecidas o pálidas, vómitos, diarrea o salivación excesiva son "los síntomas principales" de un golpe de calor para derivar al animal al veterinario.

"Es importante en primer lugar proporcionar a los animales agua fresca y limpia durante toda la jornada, de manera que mantengan una hidratación óptima con acceso constante a los bebederos, incluso en aquellos momentos en los que nos encontramos con ellos de paseo".

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En cuanto a las salidas fuera de casa, los propietarios deben prestar especial atención a las almohadillas en las extremidades de los perros. "Pueden sufrir quemaduras si pasean por la calle en las horas de más calor, pudiendo alcanzar el asfalto más de 60ºC en las horas centrales del día".

Desde la entidad se recomienda además que las mascotas eviten el ejercicio excesivo. "Proporcionar a los animales agua, sombra y ventilación se convierte en la clave para mantenerlos en buen estado y evitar riesgos".

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Asimismo están las "pautas clásicas", como humedecer la cabeza y el cuello de la mascota, evitando cambios bruscos de temperatura, saliendo a pasear a primera hora de la mañana y última de la tarde, sin exposición directa al sol.

Incluso si el perro parece mejorar en caso de golpe de calor, "es imprescindible contactar cuanto antes con un veterinario", para evitar que supuestos daños internos pudieran evolucionar rápidamente, según insiste la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

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Sería inadecuado aplicar hielo directamente sobre el animal, usar agua extremadamente fría o intentar bajarle la temperatura de forma brusca.

"No todos los perros toleran igual el calor", añade la RSCE. Los cachorros y los ejemplares senior son "especialmente vulnerables porque su capacidad de termorregulación es menor".

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A estos consejos se suman por otra parte, los publicados en la guía de olas de calor del Ministerio de Derechos Sociales, donde se dan pautas para proteger a los animales de compañía en días de altas temperaturas.

Entre las mismas, se recuerda que está prohibido dejar solos a animales en vehículos cerrados con excesivo calor. Se recomienda además evitar actividades intensas con los animales en el exterior en las horas de más calor y se aconseja mantenerlos hidratados y con suficiente ventilación en los hogares. EFE

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