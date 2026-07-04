Espana agencias

Golpes de calor y deshidratación en perros: claves para identificar síntomas preocupantes

Guardar
Google icon

Madrid, 4 jul (EFE).- España está a las puertas de la segunda ola de calor del verano y los expertos avisan de los riesgos de salud a los que se exponen las mascotas si no se toman medidas de protección suficientes y qué síntomas serían preocupantes y requerirían atención veterinaria: desde el jadeo excesivo y dificultad para respirar, hasta la debilidad, el tambaleo o la desorientación.

Otras señales también de alerta serían además, las encías muy enrojecidas o pálidas, los vómitos, la diarrea o la salivación excesiva.

El 14% de los golpes de calor en perros es grave y puede resultar mortal si no se actúa con rapidez, según advierte la Real Sociedad Canina de España (RSCE), en un reciente comunicado. Por ello, es importante "identificar los primeros síntomas y acudir de urgencia al veterinario en caso necesario".

PUBLICIDAD

Entre las principales señales de alerta estarían "la lengua muy roja que suele ir acompañada de un jadeo intenso, así como la debilidad, la pérdida de coordinación, el exceso de salivación, la respiración agitada o el decaimiento repentino".

En estos casos, según la RSCE, el primer paso es trasladar al perro a un lugar fresco, ventilado y a la sombra, detener cualquier actividad física e iniciar un enfriamiento progresivo.

PUBLICIDAD

Se puede aplicar agua fresca, no helada, en zonas como cuello, axilas, ingles, abdomen o patas, y ofrecerle pequeñas tragos si el animal puede beber por sí mismo, sin forzar la ingesta.

También, por otra parte, el Colegio de la Profesión Veterinaria de León ha dado pautas de acción recientemente en un comunicado, a los dueños de mascotas frente a olas calor para protegerlos.

El jadeo excesivo y dificultad para respirar, debilidad, tambaleo o desorientación, encías muy enrojecidas o pálidas, vómitos, diarrea o salivación excesiva son "los síntomas principales" de un golpe de calor para derivar al animal al veterinario.

"Es importante en primer lugar proporcionar a los animales agua fresca y limpia durante toda la jornada, de manera que mantengan una hidratación óptima con acceso constante a los bebederos, incluso en aquellos momentos en los que nos encontramos con ellos de paseo".

En cuanto a las salidas fuera de casa, los propietarios deben prestar especial atención a las almohadillas en las extremidades de los perros. "Pueden sufrir quemaduras si pasean por la calle en las horas de más calor, pudiendo alcanzar el asfalto más de 60ºC en las horas centrales del día".

Desde la entidad se recomienda además que las mascotas eviten el ejercicio excesivo. "Proporcionar a los animales agua, sombra y ventilación se convierte en la clave para mantenerlos en buen estado y evitar riesgos".

Asimismo están las "pautas clásicas", como humedecer la cabeza y el cuello de la mascota, evitando cambios bruscos de temperatura, saliendo a pasear a primera hora de la mañana y última de la tarde, sin exposición directa al sol.

Incluso si el perro parece mejorar en caso de golpe de calor, "es imprescindible contactar cuanto antes con un veterinario", para evitar que supuestos daños internos pudieran evolucionar rápidamente, según insiste la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

Sería inadecuado aplicar hielo directamente sobre el animal, usar agua extremadamente fría o intentar bajarle la temperatura de forma brusca.

"No todos los perros toleran igual el calor", añade la RSCE. Los cachorros y los ejemplares senior son "especialmente vulnerables porque su capacidad de termorregulación es menor".

A estos consejos se suman por otra parte, los publicados en la guía de olas de calor del Ministerio de Derechos Sociales, donde se dan pautas para proteger a los animales de compañía en días de altas temperaturas.

Entre las mismas, se recuerda que está prohibido dejar solos a animales en vehículos cerrados con excesivo calor. Se recomienda además evitar actividades intensas con los animales en el exterior en las horas de más calor y se aconseja mantenerlos hidratados y con suficiente ventilación en los hogares. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Tras su actuación de Amistades Peligrosas, la odontóloga se ha postulado como futura concursante del programa

La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Todas las consecuencias del estrés crónico: desde debilitar las defensas hasta acelerar el envejecimiento

La debilidad prematura del sistema inmunitario se manifiesta en una mayor susceptibilidad a infecciones, cáncer y enfermedades autoinmunes

Todas las consecuencias del estrés crónico: desde debilitar las defensas hasta acelerar el envejecimiento

Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas

Si el problema no se aborda en sus primeras etapas, el agua puede llegar a elevarse hasta un metro y medio por las paredes

Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

El anterior balance del Ministerio cifraba los muertos en 32 y los desaparecidos en 155. De acuerdo con el reporte más reciente del Gobierno venezolano, las consecuencias de los sismos incluyen 2.645 personas fallecidas, 12.666 heridos y más de 15.000 ciudadanos que han perdido sus viviendas

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

La jueza retira la orden de busca y captura contra Vito Quiles: se ofrece a declarar como querellado el 20 de julio

ECONOMÍA

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

DEPORTES

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo