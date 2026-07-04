Gavira (Vox), sobre los sindicatos: Se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces

Sevilla, 4 jul (EFE).- El líder de Vox en Andalucía y próximo vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Gavira, ha afirmado este sábado, en referencia a las ayudas públicas que reciben los sindicatos, que “se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces”.

En su perfil de X, Gavira ha defendido que “los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a atender las necesidades de los ciudadanos” en respuesta a una noticia del diario digital 'Portal de Cádiz', según la cual el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Andalucía supondrá un recorte de las subvenciones para sindicatos.

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Los sindicatos UGT, CC. OO. y CSIF advirtieron este viernes del posible “recorte” de derechos sociolaborales que puede entrañar el pacto de PP y Vox para la nueva legislatura en Andalucía, así como de un avance en la “privatización” de servicios públicos. EFE