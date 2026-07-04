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Extinguido el incendio declarado este viernes en el Sacromonte de Granada

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Granada, 4 jul (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por extinguido el incendio forestal declarado este viernes en un paraje ubicado en uno de los barrancos del Sacromonte, en Granada.

El incendio, que se declaró minutos antes de las 13:30 horas y afectaba a un paraje forestal situado entre el citado barrio y la Abadía del Sacromonte, un bien patrimonial, ha quedado definitivamente extinguido hacia las 10.45 horas de este sábado.

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El fuego fue ya dado por controlado casi tres horas después desde que se iniciaran las llamas, por causas que tendrán que ser investigadas.

Las labores de extinción han requerido la participación de efectivos por tierra y aire, en concreto una autobomba, once bomberos forestales, un helicóptero ligero y dos aviones de carga en tierra, además del Parque de Bomberos de Granada y agentes de la Policía Local y la Policía Nacional.

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Los medios aéreos se retiraron una vez se dio por controlado, permaneciendo en la zona un vehículo automboba y 16 profesionales en labores de remate y liquidación. EFE

lfr/pst/ram

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