Evenepoel: "La crono ha salido como esperaba"

Barcelona, 4 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel, doble campeón olímpico, lideró al Red Bull Bora Hasgrohe para obtener la quinta plaza en la contrarreloj por equipos en Barcelona, a 19 segundos del Visma de Jonas Vingegaard, maillot primer maillot amarillo.

"Es el resultado que más o menos esperábamos. Creo que está bastante bien. No perdimos mucho tiempo en el llano, hicimos la contrarreloj que pudimos. Sabía que tenía que cargar con el peso en el tramo final para rodar lo más rápido posible en las subidas. Perdimo dos corredores pronto, pero eso puede pasar", explicó Evenepoel.

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Evenepoel no puso reparos al resultado. "No podemos quejarnos", añadió, pero dejó claro que "hubo dos pequeños detalles que no salieron bien debido a las circunstancias", concluyó. EFE