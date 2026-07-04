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Estudian por primera vez los materiales del Bronce Carriazo, pieza clave de Tartessos

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Sevilla, 4 jul (EFE).- Un equipo internacional de investigación, en el que están integrados varios científicos andaluces, han sometido al Bronce Carriazo a un análisis mediante fluorescencia de rayos X con un equipo portátil especializado para estudiar por vez primera los materiales de esta emblemática pieza del patrimonio tartesio.

La aplicación de esta técnica analítica no invasiva permite identificar los elementos que componen esta valiosa pieza, una de las más emblemáticas del patrimonio tartésico peninsular, sin extraer ninguna muestra, ni alterarla, ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado.

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Liderado por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), con la colaboración de las universidades de Durham (Reino Unido) y Sevilla, el objetivo de este proyecto de investigación es estudiar los flujos del metal durante la Edad del Bronce, especialmente entre las áreas productoras de metales de la península Ibérica y los consumidores establecidos lo largo de la fachada atlántica.

En la actualidad, la investigación, que también se está aplicando sobre otras piezas del Arqueológico de Sevilla y otras colecciones arqueológicas, está en curso y está previsto que arroje los primeros resultados en los próximos meses.

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Se trata de la primera vez que esta singular pieza, enmarcada en la brillante cultura tartésica que dominó el suroeste peninsular en la época del Bronce Final, es sometida a un análisis científico avanzado de estas características mediante "una técnica científica de alto nivel que permitirá determinar su composición de forma no invasiva y avanzar en el estudio de su contexto histórico”, ha informado la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo.

El uso de esta técnica espectroscópica de arqueometría permitirá a los investigadores identificar los elementos presentes en el metal y obtener datos clave sobre la fabricación, conservación e historia de esta relevante pieza tartésica.

Fundido como una sola pieza, el Bronce Carriazo, datado entre los años 700-610 a C., ha sido identificado por los arqueólogos como un bocado de caballo que representa un busto femenino- la diosa Artasté- situado entre dos aves.

Las muestras se han tomado en las instalaciones del Centro Logístico del Patrimonio Andaluz en el marco del proyecto de investigación ‘Maritime Encounters’, liderado por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), con la colaboración de las universidades de Durham (Reino Unido) y Sevilla.

Se encuadra en el subproyecto 4, liderado por la profesora Marta Díaz Guardamino, de la Universidad de Durham, en el que colaboran los doctores Juan Latorre - Ruiz (Universidad de Durham), Marcos A. Hunt Ortiz (Universidad de Sevilla) y Álvaro Gómez Peña (Universidad de Sevilla).

El estudio está centrado en los enlaces marítimos que surgen durante la Edad del Bronce entre las áreas productoras de metales en la península Ibérica y los consumidores a lo largo de la fachada atlántica.

Mediante el análisis de isótopos de plomo de artefactos metálicos de diversas regiones de la península Ibérica (como el Bronce Carriazo), el proyecto estudia los flujos de metal a nivel peninsular, especialmente entre las áreas productoras del interior y las consumidoras (y posiblemente intermediarias) de la Fachada Atlántica. EFE

fcs/pst/ess

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