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España soporta temperaturas sofocantes que repuntarán aún más con la segunda ola de calor

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Madrid, 4 jul (EFE).- España soporta hoy temperaturas sofocantes, que rondan los 40 grados en muchos lugares de la península y que repuntarán aún más a partir de mañana, cuando comience la segunda 'ola de calor' del verano y los termómetros se disparen hasta los 42 grados en un episodio que se prolongará, al menos, hasta el próximo martes.

Los datos recopilados y publicados por la Agencia Estatal de Meteorología revelan que ya se han superado los 40 grados durante la jornada de hoy en numerosos puntos del país, la mayoría de ellos concentrados en las provincias de Jaén, Badajoz, Sevilla y Huelva.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado en el aviso especial que el actual episodio de altas temperaturas se debe a la instauración de una dorsal anticiclónica y una dana que se sitúa al oeste de la península, lo que unido a la elevada insolación, a la alta estabilidad y a los vientos flojos está favoreciendo la generación y la extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y muy cálida que justifica el episodio de 'ola de calor'.

Mañana comienza la ola de calor y se prevén ascensos térmicos en la mitad norte peninsular, que serán más importantes en el interior del cantábrico occidental y en la cuenta alta del Ebro.

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Se alcanzarán los 38-40 grados en el valle del Miño y los 37-39 en el interior de A Coruña, mientras, en el cuadrante suroccidental serán generalizadas máximas de entre 39 y 41, hasta llegar a los 42 en los valles fluviales.

En la meseta sur, en el Valle del Ebro y depresiones del noreste habrá temperaturas de entre 37 y 40 grados, y en Baleares también ascenderán, con máximas que en Mallorca podrían llegar hasta los 38 grados.

Según el Índice de Predicción de Extremos (EFI, por sus siglas en ingles), una herramienta meteorológica clave que se utiliza en muchos países del mundo para medir la anomalía o la rareza de un fenómeno climático, las temperaturas que se van a registrar a partir de mañana en esta ola de calor van a alcanzar valores "muy poco habituales" en zonas de España y en el suroeste europeo, según los datos publicados por la Aemet en sus redes sociales.

Ante las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología para hoy, nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana) han activado avisos por altas temperaturas, ya que los termómetros van a volver a dispararse hasta los 40 grados.

Los avisos más importantes, de nivel 'naranja' (peligro importante) se van a activar en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, y en el resto (Aragón, Castilla y León, y Comunidad Valenciana) se activará aviso 'amarillo' (peligro bajo).

Los avisos por altas temperaturas se ampliarán mañana a las comunidades de Asturias, Baleares, Navarra, el País Vasco y La Rioja.

A los avisos de la Aemet se suma el mapa con los niveles de riesgo para la salud ante las elevadas temperaturas, que elabora el Ministerio de Sanidad y que hoy tiñe de rojo (riesgo alto) zonas muy amplias de Galicia, Asturias, Navarra, el País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Andalucía.

Desde la página del Ministerio de Sanidad en la que se publica el mapa de riesgo para la salud se alerta de los riesgos del calor extremo y se hace un llamamiento a beber agua con regularidad, a mantenerse fresco y a evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día.

Incide también en que no todas las personas son igualmente susceptibles al calor y en la importancia de prestar especial atención a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, a los menores de 4 años, a las personas con enfermedades crónicas y a las personas que trabajan al aire libre.

La Aemet ha anunciado que la masa de aire muy cálido y seco va a persistir sobre la península durante los próximos días y que las temperaturas mínimas que se registran durante la noche serán también muy elevadas.

Durante todo el fin de semana se van a superar los 37 grados en muchos lugares de Galicia, los 40 en el Valle del Ebro y los 42 en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir, y el día más caluroso de este episodio de calor se registrará el lunes, según la Aemet, que ha apuntado que las temperaturas extremas se extenderán hasta el miércoles. EFE

(Foto) (Vídeo)

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