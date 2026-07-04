España, golea 4-0 a Alemania y accede a las semifinales del Europeo sub-19 como primera

Redacción Deportes, 4 jul (EFE).- La selección española masculina sub-19 goleó este sábado a la de Alemania por 4-0, lo que le permite jugará como primera del Grupo A en la semifinales del Campeonato de Europa de la categoría, que se juega en Gales.

En el Central Park de Denbighshire, España, que ya estaba clasificada, completó la fase de grupos con pleno de tres victorias (ante Alemania 4-0, Dinamarca 3-0 y Gales 7-0), y un saldo de 145 goles a favor y cero en contra.

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Este sábado, el equipo de Paco Gallardo dio otro recital, esta vez ante Alemania, a la que goleó con un doblete de Sergio Esteban (m.20 y 31) y tantos de Ousmane Diallo (54) y José Antonio Morante (75).

El hijo del torero Morante de la Puebla se coloca al frente de la tabla de artilleros con 4 dianas, una menos que Sergio Esteban, el danés Olti Hyseni y el alemán Otto Stange.

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España acaba primera del Grupo A por delante de Alemania y jugará el miércoles que viene en las semifinales contra la segunda del Grupo B, que se decide este domingo con los partidos Serbia-Croacia y Ucrania-Italia.

Ucrania es primera con seis puntos, dos más que Italia y cinco de margen sobre Croacia. Serbia es última sin puntos. EFE