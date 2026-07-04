España afronta ya temperaturas extremas y se prepara para la segunda ola de calor

Madrid, 4 jul (EFE).- Las temperaturas son ya extremas en muchos lugares del país e incluso de madrugada no han descendido de los 30 grados en muchos lugares (35 grados en Mérida a las 00:20) mientras España se prepara para afrontar, a partir de mañana y al menos hasta el próximo martes, la segunda ola de calor del verano.

La explicación meteorológica radica en la instauración de una dorsal anticiclónica y una dana que se sitúa al oeste de la península, lo que unido a la elevada insolación, a la alta estabilidad y a los vientos flojos está favoreciendo la generación y la extensión a buena parte del territorio de una masa muy seca y muy cálida que justifica el episodio de 'ola de calor', con temperaturas muy altas y persistentes a partir de mañana.

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Pero ya durante la pasada madrugada se han registrado temperaturas muy elevadas en muchos puntos del país, con registros por encima de los 30 grados en las estaciones de Mérida, el aeropuerto de Badajoz, Coria, Zorita, Aliseda (en la provincia de Cáceres), Santa Marta, Olivenza, Navalvillar de Pela, Almendralejo o Don Benito (en Badajoz).

Y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan que los termómetros se dispararán hasta los 40 grados durante las horas centrales del día en muchas capitales de provincia, entre ellas en Toledo, Pontevedra, Sevilla, Ourense (hasta 41), Jaén, Córdoba, Ciudad Real, Cáceres o Badajoz (hasta 42 grados).

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Los datos de la Aemet revelan que la máxima de ayer (todavía sin ola de calor) se registró en el aeropuerto de Sevilla, donde el termómetro rozó los 43 grados; los 42 se superaron también en Montoro (Córdoba), Badajoz y Barcarrota (Badajoz), y por encima de 40 grados estuvieron en muchos puntos de la mitad sur peninsular, entre ellos en Almonte (Huelva), Andújar (Jaén), Almadén (Ciudad Real) y en Tablada (Sevilla).

Ante las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología para hoy, nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana) han activado hoy avisos por altas temperaturas, ya que los termómetros van a volver a dispararse hasta los 40 grados.

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Los avisos más importantes, de nivel 'naranja' (peligro importante) se van a activar en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, y en el resto (Aragón, Castilla y León, y Comunidad Valenciana) se activará aviso 'amarillo' (peligro bajo).

A los avisos de la Aemet se suma el mapa con los niveles de riesgo para la salud ante las elevadas temperaturas, que elabora el Ministerio de Sanidad y que hoy tiñe de rojo (riesgo alto) zonas muy amplias de Galicia, Asturias, Navarra, el País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Andalucía.

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En 'naranja' (riesgo medio) aparecen además grandes áreas en el oeste, el norte y el centro y el cuadrante noreste peninsular, y prácticamente todo el país aparece teñido de 'amarillo' (bajo riesgo) debido a las altas temperaturas.

Desde la página del Ministerio de Sanidad en la que se publica el mapa de riesgo para la salud se alerta de los riesgos del calor extremo y se hace un llamamiento a beber agua con regularidad, a mantenerse fresco y a evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día.

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Incide también en que no todas las personas son igualmente susceptibles al calor y en la importancia de prestar especial atención a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, a los menores de 4 años, a las personas con enfermedades crónicas y a las personas que trabajan al aire libre.

Aunque las temperaturas son ya extremadamente altas en muchos lugares y van a volver a rondar hoy los 40 grados en muchos puntos, la ola de calor anunciada por la Aemet no comenzará hasta mañana, cuando las temperaturas vuelva a repuntar aún más.

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Por 'ola de calor' se entiende un periodo prolongado en el tiempo que es anormalmente caluroso con temperaturas extremas que superan los umbrales históricos de una región específica y que se prolonga durante varios días; no se trata, así, de un día de mucho calor, sino de un fenómeno meteorológico extremo que se extiende en el tiempo.

Los criterios para decretar una ola de calor dependen por lo tanto de la duración -normalmente una persistencia mínima de tres días seguidos de temperaturas extremas-, de la intensidad -las temperaturas máximas se sitúan cerca de las más altas registradas- y de la extensión -afecta a una parte significativa de un territorio-. EFE

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