Empate a cero al descanso y lesión muscular de Saibari

Houston (EE.UU.), 4 jul (EFE).- Las selecciones de Canadá y Marruecos empatan sin goles al descanso de su duelo de este sábado en los octavos de final del Mundial 2026, en el que Ismael Saibari debió ser cambiado en el minuto 22 por una lesión muscular.
El futbolista marroquí se hizo daño en la parte posterior del muslo derecho, con lo que su concurso en el resto del Mundial, si su selección sigue adelante, podría quedar descartado si ha sufrido alguna rotura, a la espera de los exámenes médicos. EFE
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