El Valencia puso fin a las pruebas médicas este sábado

Valencia, 4 jul (EFE).- El Valencia puso fin este sábado a las analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo que llevan efectuándose desde el jueves antes del inicio del trabajo de campo el lunes con vistas a la temporada 2026-2027.

Los jugadores dirigidos por Carlos Corberán fueron acudiendo en tandas al centro médico estos días y también a la Ciudad Deportiva de Paterna, donde también se han sometido a más tests.

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Este sábado fue el turno del delantero nigeriano Sadiq Umar, que acudió al centro hospitalario a primera hora sin hacer declaraciones y de jugadores del filial que compartirán la pretemporada con el primer equipo, como Aaron Mayol, Miguel Monferrer Vicent Abril y Raúl Jiménez. EFE

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