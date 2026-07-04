El Valencia ficha a la portera francesa Alice Pinguet por una temporada

València, 4 jul (EFE).- El Valencia Femenino ha fichado a la guardameta internacional francesa con las categorías inferiores de la selección gala Alice Pinguet para que defienda la portería valencianista hasta el 30 de junio de 2027.

Pinguet, nacida en Nevers (Francia) y de 24 años, se suma al equipo dirigido por Mikel Crespo procedente del AS Saint-Étienne en la vuelta del club a la Liga F tan sólo un año después de su descenso a Primera RFEF.

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La portera inició su carrera deportiva en las categorías inferiores del PSG Féminines, llegando a debutar con el primer equipo. En verano de 2021 marchó cedida una temporada al Le Havre y volvió al club parisino una campaña antes de fichar por el Dijon, donde estuvo desde el 2023 hasta 2025.

En el comunicado, el Valencia explicó que se trata de “una portera con muy buenos reflejos, que destaca por su gran dominio del juego aéreo y por su capacidad para jugar con los pies”.

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Por su parte, Pinguet expresó sentirse "muy feliz e ilusionada" con su llegada al conjunto valenciano.

“Incorporarme a un club tan prestigioso como el Valencia es un verdadero orgullo. Llego con muchas ganas, con el objetivo de seguir creciendo y dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos”, aseveró. EFE

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