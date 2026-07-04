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El Sporting presenta su primera camiseta diseñada por la marca local Siroko

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Gijón, 4 jul (EFE).- El Sporting presentó este sábado su primera equipación para la temporada 2026-2027, diseñada por primera vez por la marca gijonesa Siroko, en un acto celebrado en el Pico del Sol, quinta cima más alta del concejo gijonés.

El exfutbolista José Ángel Valdés 'Cote' fue el encargado de desvelar la camiseta rojiblanca tras ascender en bicicleta hasta la cima, donde enseñó un diseño rojiblanco con detalles dorados en el cuello, que mantiene la clásica forma en pico.

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El nuevo diseño incorpora el escudo de Asturias bordado en un costado, el patrón 'Puxa' por toda la camiseta, espalda totalmente rayada y el lema 'El club de nuestras vidas' en el interior de la parte posterior del cuello.

Los futbolistas del primer equipo Álex Corredera, Gaspar Campos y Diego Sánchez completaron la presentación de la equipación con el pantalón, que mantiene el blanco como color principal con detalles en rojo y en el mismo tono dorado del escudo rojiblanco.

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Como principal novedad, el conjunto recupera las medias negras con vuelta rojiblanca, un color que el club no lucía desde 1979, cuando Adidas se convirtió en su primer proveedor técnico.

Esta combinación de camiseta rojiblanca, pantalón blanco y medias negras reproduce la que lució el Sporting en sus primeros años, entre 1905 y 1915, antes de que el equipo adoptara el pantalón azul.

Siroko, marca gijonesa que ejercía como patrocinador principal desde hace dos temporadas, asume además a partir de ahora el papel de proveedor técnico del club, responsabilidad con la que ha diseñado esta equipación y se encargará también de su comercialización, disponible desde este sábado en las tiendas oficiales del Sporting y de la propia marca.

El club presentó asimismo la camiseta de portero, de color negro con detalles rojiblancos y un diseño de corte clásico a cuatro días del inicio de la pretemporada. EFE

dsl/mfc/cmm

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