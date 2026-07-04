El PSOE critica que el PP acepte de Vox "cada vez más exigencias": No hablan de la mujer

Valladolid, 4 jul (EFE).- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha alertado este sábado de que los pactos entre PP y Vox, como el suscrito en las últimas horas en Andalucía, muestran a un Partido Popular que acepta "cada vez mayores exigencias", como el hecho de suscribir un acuerdo en el que ni se cita a las mujeres: "Ni para bien ni para mal, no les preocupa lo más mínimo".

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una jornada sobre feminismo e igualdad organizada por el PSOE de Valladolid en la localidad de Aldea de San Miguel, Narbona ha subrayado que el "retroceso gravísimo en derechos, democracia y progreso" que observa a nivel mundial, tiene su reflejo en los acuerdos de PP y Vox.

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Sobre el último, suscrito en Andalucía, Narbona ha lamentado que mientras el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), insistía hasta hace solo unos días en que "no iba a gobernar con Vox", finalmente lo va a hacer y asume cien medidas que en su opinión van más allá de pactos previos, como el de Castilla y León, pese a que en la comunidad andaluza parecía que el PP tenía un "perfil más moderado".

Narbona se ha mostrado "orgullosa" de presidir desde 2017 el partido que ha marcado un "camino muy potente en igualdad entre hombres y mujeres", bajo el convencimiento en este sentido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha reconocido que aún queda camino por recorrer para atajar los problemas de violencia de género que ha vinculado con la "cultura machista" imperante.

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En este sentido, ha lamentado que aún hay "demasiados jueces y fiscales, hombres y mujeres, que no han interiorizado el enfoque de defensa de la mujer" en procesos de violencia de género. EFE

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