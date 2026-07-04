El PSOE advierte contra el tándem PP-Vox que "recorta" los derechos del colectivo LGTBI

Madrid, 4 jul (EFE).- La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, ha alertado este sábado, durante la manifestación del Orgullo 2026, de que PP y Vox van en un "tándem" para "limitar y recortar" los derechos del colectivo LGTBI y ha apostado por seguir avanzando: "Ni un paso atrás, muchos saltos hacia delante".

Así se ha expresado la ministra de Igualdad en declaraciones a los medios durante la manifestación del Orgullo en Madrid que, según ha afirmado, representa la diversidad, el respeto a los derechos humanos y la inclusión absoluta y plena.

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"Es marca España. Esta es la España real, la España que somos, la España que se alegra del reconocimiento de la diversidad y de los derechos frente a quienes nunca los han respetado", ha desatacado Redondo.

Frente a esa España, la ministra ha alertado del "tándem" PP-Vox, que tradicionalmente ha votado en contra de todos los avances, como la ley de matrimonio igualitario o la ley trans, a la vez que se han negado a incorporar la prohibición de las terapias de conversión.

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"Pero no solamente no han votado en contra de todos los avances, es que también han llevado esos avances al Tribunal Constitucional, recurriendo todos y cada uno de los derechos del colectivo", ha recordado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho que éste es un día para celebrar y demostrar que hay otro Madrid y otra España distinta a la "que se está viendo con el PP y Vox".

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"El PP y Vox quieren una España en blanco y negro, pero España hoy es de colores", ha defendido el ministro.

También el secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha cargado contra el PP por negarse a apoyar la ley que criminaliza las terapias de conversión y por las declaraciones del portavoz de Igualdad del PP, Jaime de Los Santos, "que pedía hoy justo el día del Orgullo, que se patologizase de nuevo a las personas trans".

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"El PP todavía no se ha enterado de que las personas LGTBI no estamos enfermas, que las personas LGTBI no necesitamos de ningún informe médico y que desde luego no vamos a volver hacia atrás", ha aseverado. EFE