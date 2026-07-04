Espana agencias

El PSOE-A advierte de que el acuerdo PP-Vox supone 60 años de retroceso para los andaluces

Guardar
Google icon

Almería, 4 jul (EFE).- La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha cargado contra el documento programático firmado entre el Partido Popular y Vox, asegurando que sus 60 páginas representan "60 años de retroceso en Andalucía".

En una nota, Márquez ha calificado el texto de "racista, inhumano, clasista y machista", refiriéndose al mismo como "el pacto de la vergüenza".

Entre las medidas recogidas, la dirigente socialista ha alertado de los ataques que van desde la intención de "privatizar el bachillerato" hasta continuar ampliando la brecha de desigualdad en la educación pública andaluza.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha advertido sobre el peligro de la intención de las derechas de acabar con el supuesto adoctrinamiento en las aulas.

Según Márquez, esto supondrá que no se enseñe a las mujeres en los colegios que pueden "ser libres e iguales", ni que "todo el mundo pueda amar libremente a quien quiera".

PUBLICIDAD

La vicesecretaria también ha considerado esta alianza programática como un pacto en contra del cambio climático, del progreso, del futuro y de la memoria de Andalucía.

En esta línea, ha afeado el cambio de postura del presidente de la Junta ante las exigencias de Vox, acusando al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de pasar de "tener la bandera de Andalucía en la mano a tener la bandera de Andalucía pisoteada por los suelos".

Finalmente, Márquez ha sentenciado que el acuerdo constituye "una traición al 28 de febrero", al pueblo andaluz y a la historia de lucha en la que los andaluces reivindicaron no querer ser más que nadie, "pero tampoco menos". EFE

mma/pst/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

El tribunal ha resuelto así a pesar de los informes psicológicos que detallan “gritos, discusiones y golpes” y un entorno familiar “poco seguro, física y emocionalmente”, al considerar que la mala relación no justifica impedir contacto en situaciones controladas

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Tras su actuación de Amistades Peligrosas, la odontóloga se ha postulado como futura concursante del programa

La pedida de mano de Jesulín de Ubrique a María José Campanario con un anillo de oro de 24 quilates en ‘Tu cara me suena’: “¿Hasta que nos muramos?"

Todas las consecuencias del estrés crónico: desde debilitar las defensas hasta acelerar el envejecimiento

La debilidad prematura del sistema inmunitario se manifiesta en una mayor susceptibilidad a infecciones, cáncer y enfermedades autoinmunes

Todas las consecuencias del estrés crónico: desde debilitar las defensas hasta acelerar el envejecimiento

Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas

Si el problema no se aborda en sus primeras etapas, el agua puede llegar a elevarse hasta un metro y medio por las paredes

Cómo solucionar las humedades en la fachada por filtración: el truco sencillo para eliminar el moho y las manchas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

Exteriores eleva a 34 el número de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela, mientras que el de desaparecidos cae a 140

La playa que quiere el Atleti es “insostenible”: el mayor parque de olas de Europa para los amantes del surf perderá 184.000 litros de agua al día

El juez Calama llama la atención a la UDEF por el caso Zapatero: le ordena que limite sus informes a los hechos investigados y evite datos personales

Las hermanas de Jonathan Andic declaran ante la jueza: niegan conflictos entre el fundador de Mango y su hijo y aseguran que estaban de acuerdo con el testamento

ECONOMÍA

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

La transparencia salarial en las ofertas de trabajo tendrá que esperar: los candidatos seguirán sin conocer su sueldo en las entrevistas

DEPORTES

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Egipto elimina a Australia en la tanda de penaltis y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo