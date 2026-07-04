El PSOE-A advierte de que el acuerdo PP-Vox supone 60 años de retroceso para los andaluces

Almería, 4 jul (EFE).- La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha cargado contra el documento programático firmado entre el Partido Popular y Vox, asegurando que sus 60 páginas representan "60 años de retroceso en Andalucía".

En una nota, Márquez ha calificado el texto de "racista, inhumano, clasista y machista", refiriéndose al mismo como "el pacto de la vergüenza".

Entre las medidas recogidas, la dirigente socialista ha alertado de los ataques que van desde la intención de "privatizar el bachillerato" hasta continuar ampliando la brecha de desigualdad en la educación pública andaluza.

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Asimismo, ha advertido sobre el peligro de la intención de las derechas de acabar con el supuesto adoctrinamiento en las aulas.

Según Márquez, esto supondrá que no se enseñe a las mujeres en los colegios que pueden "ser libres e iguales", ni que "todo el mundo pueda amar libremente a quien quiera".

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La vicesecretaria también ha considerado esta alianza programática como un pacto en contra del cambio climático, del progreso, del futuro y de la memoria de Andalucía.

En esta línea, ha afeado el cambio de postura del presidente de la Junta ante las exigencias de Vox, acusando al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de pasar de "tener la bandera de Andalucía en la mano a tener la bandera de Andalucía pisoteada por los suelos".

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Finalmente, Márquez ha sentenciado que el acuerdo constituye "una traición al 28 de febrero", al pueblo andaluz y a la historia de lucha en la que los andaluces reivindicaron no querer ser más que nadie, "pero tampoco menos". EFE

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