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El PP presenta en el Congreso un plan contra el narcotráfico en las costas del sur y recuperar una unidad como OCON-Sur

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El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reclamar al Gobierno un Plan Integral de Seguridad contra el narcotráfico en las costas de Andalucía y Murcia, el refuerzo urgente de medios personales, materiales y tecnológicos para la Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), y la creación de una unidad especializada y coordinada contra el narcotráfico similar a OCON-Sur.

Entre esos medios concretos, citan radares costeros, escáneres de contenedores de alta capacidad, sensores costeros acústicos e inteligentes, vehículos terrestres, embarcaciones de alta velocidad, patrulleros oceánicos con sistemas de parada de motores y marcadores de seguimiento, helicópteros y aviones de patrulla marítima, drones marítimos y aéreos de gran autonomía, satélites propios y europeos, análisis de datos e inteligencia artificial.

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La iniciativa también reclama crear una unidad especializada y coordinada para la lucha contra el narcotráfico, como lo fue OCON-Sur, con presencia operativa en el litoral del sur de España, así como actuar de manera urgente en las provincias especialmente afectadas por el tráfico de drogas y de personas, garantizando la dotación adecuada de medios y la erradicación de actividades vinculadas al denominado 'petaqueo'.

Además, el PP insta al Gobierno a impulsar una revisión de la política de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, promoviendo en la Unión Europea (UE) una estrategia reforzada contra el tráfico de drogas y de personas, el fortalecimiento de la cooperación operativa y del intercambio de información entre agencias europeas, y la revisión de la Estrategia de la UE en materia de drogas.

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MÁS MEDIOS PARA FRONTEX Y APOYO DE EUROPOL

En ese ámbito europeo, la proposición pide también incrementar los medios humanos, materiales y financieros destinados a la actividad de FRONTEX en España, fortalecer el papel operativo, analítico y de apoyo de Europol, mejorar la gestión del intercambio de información del sistema SIENA y reforzar en España la estructura operativa de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas, EMPACT.

El texto incluye también promover reformas legislativas que refuercen la respuesta penal frente a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y sus redes de apoyo, agilizando los procedimientos judiciales, y declarar Zonas de Especial Singularidad aquellos territorios de Andalucía especialmente afectados por la presión del narcotráfico y la delincuencia organizada.

Por último, el PP conmina al Gobierno a reconocer y respaldar la labor de las FCSE, impulsando el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, culminando el proceso para la equiparación salarial con las policías autonómicas y garantizando condiciones adecuadas de jubilación acordes con la exigencia de su labor.

DENUNCIA EL AUGE DEL CRIMEN ORGANIZADO

En la exposición de motivos, el Grupo Popular sostiene que el crimen organizado y el narcotráfico están "en alza" en las costas andaluzas y murcianas y afirma que el aumento de la presencia de mafias internacionales que usan narcolanchas en estas costas es una "realidad objetiva".

Según explican, estas organizaciones delictivas operan desde el norte de África y se dedican al "triple negocio" del narcotráfico, el petaqueo y la inmigración ilegal, utilizando narcolanchas tanto para el transporte de droga como para el traslado de inmigrantes en situación irregular.

Además, sostienen que estas embarcaciones ilegales se desplazan por las costas del sur de España con un grado de "impunidad" llamativo, incluso a plena luz del día, y afirma que los agentes se enfrentan diariamente a estructuras delictivas que emplean tecnologías de última generación, embarcaciones de altísima velocidad e incluso armamento de guerra.

En este contexto, el PP recuerda que OCON-Sur se configuró como un instrumento "eficaz, coordinado y especializado", reconocido incluso por las FCSE, y denuncia que, cuando se decidió suprimir esta estructura, "no se establecieron alternativas claras ni se atendió a las advertencias de quienes afrontan diariamente esta amenaza sobre el terreno".

También advierte de la proliferación del petaqueo, una actividad ilícita vinculada al suministro de combustible a las narcolanchas que "está provocando que determinados puntos del litoral se conviertan en auténticas 'narco-gasolineras' utilizadas por las mafias dedicadas al tráfico de drogas y de personas".

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EuropaPress

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