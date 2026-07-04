El PP acusa a la izquierda de defender los derechos LGTB según su ideología política

Madrid, 4 jul (EFE).- El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha lamentado este sábado que la izquierda defienda los derechos del colectivo LGTB según su ideología política y que no se haya puesto en contacto con él nadie del Gobierno tras ser insultado estos días en redes sociales.

En declaraciones a los medios antes de asistir a la manifestación del Orgullo 2026 en Madrid, De los Santos se ha quejado de que no haya funcionado la herramienta "Hodio", creada recientemente por el Gobierno para luchar contra los dicursos de odio, después de que las redes se llenaran en los últimos días de mensajes contra él por decir en el Congreso que se sentía orgulloso de ser "maricón" y del PP.

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A su juicio, "es una vergüenza" que el Gobierno y sus socios traten a los hombres y mujeres del colectivo según lo que piensan y según su ideología política.

"Que hoy no me haya llamado nadie cada vez que me han llamado puto maricón, chapero", ha dicho, y se ha referido en concreto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entre otros, que "no han tenido la decencia" de ponerse en contacto con él.

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"Cuando los que somos víctimas del odio con h o sin hache pertenecemos a un partido como el PP, ¿no nos merecemos la defensa de toda la sociedad? Yo creo que sí", ha apostillado.

También se ha ratificado en sus palabras en una entrevista en El País, en la que ha dicho que "la autodeterminación de género es una ficción", y ha avalado el feminismo como una de las mayores construcciones de la sociedad, cuando a finales de los años sesenta del siglo pasado ya defendía los derechos de las personas homosexuales.

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Además, ha avalado la postura de su partido en la votación en el Congreso de la reforma del Código Penal para castigar las terapias de conversión con penas de prisión de seis meses a dos años y ha insistido en que cuando la norma llegue al Senado su partido la mejorará y subirá las penas de cárcel.

Si el PP no ha votado afirmativamente a la reforma relativa a las terapias de conversión es "porque son unos trileros" y la norma que han llevado al Congreso estaba llena de "inseguridad jurídica" y "tamaña vaguedad" que se "parece bastante a la ley del solo sí es sí".

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El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP ha celebrado que España es uno de los países mas igualitarios del mundo y ha asegurado que cada conquista social "interpela a todos".

"Cuando se celebra la diversidad, cuando se celebra que España es uno de los países más igualitarios del mundo, no solamente se está hablando de quiénes pertenecemos a ese casi 13 % de la sociedad, sino a todos los españoles y las españolas".

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Y ha defendido que España es el país que es "gracias a hombres y mujeres libres de toda condición, de toda fe y de toda ideología, que en casi medio siglo de democracia han sido capaces de traernos hasta aquí". EFE

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