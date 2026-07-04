El Orgullo se echa a las calles de Madrid este sábado

Madrid, 4 jun (EFE).- "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia" es el lema de la manifestación del Orgullo 2026, que recorrerá las calles de Madrid este sábado con muchas reivindicaciones y recuperando el concepto del "Orgullo Ciudadano", acuñado por el activista y político Pedro Zerolo.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+) y Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM) organizan esta marcha entre la glorieta de Atocha y la plaza de Colón, a partir de las 19.00 horas.

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Con el objetivo de seguir avanzando en derechos, el Orgullo 2026 reivindica el desarrollo efectivo de las normativas aprobadas para la igualdad del colectivo, con recursos y mecanismos, la aprobación de un pacto de Estado contra los discursos de odio y que culmine la reforma para penalizar con cárcel las pseudoterapias de conversión, que está en tramitación parlamentaria.

La marcha también exigirá el reconocimiento de los derechos intersex y de las personas no binarias.

En definitiva, se trata de recuperar el "Orgullo Ciudadano" frente al "nuevo orden mundial" que están poniendo en "retroceso" los derechos del colectivo, según han puesto de manifiesto los organizadores durante los días previos a esta gran macha, que han estado trufados de numerosos actos en la capital.

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La manifestación es el colofón de estas jornadas que comenzaron el pasado miércoles con el pregón y finalizarán este domingo, y en las que se calcula una afluencia total de un millón y medio de personas.

El operativo para afrontar este gran evento incluye el anunciado refuerzo de los transportes públicos, como Metro y los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), así como el despliegue de 3.300 agentes de Policía Nacional puesto en marcha entre el 1 y el 5 de julio.

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Asimismo, se instalarán dos Puntos Arcoíris contra la LGTBIfobia en la plaza de Isabel II, cerca de Sol y plaza de España. EFE