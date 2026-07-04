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El Orgullo alerta contra la "ola reaccionaria" que normaliza el odio contra personas LGTBI

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Madrid, 4 jul (EFE).- El colectivo LGTBI+ ha salido este sábado a la calle, un año más, con motivo del Orgullo 2026, para alertar contra la "ola reaccionaria" que cuestiona sus identidades, les señala como amenaza y normaliza discursos de odio y para advertir de que no van a permitir ningún retroceso.

"Vivimos un momento decisivo. Nos encontramos ante una ofensiva organizada contra nuestros derechos", comienza el Manifiesto con motivo del Orgullo en el que los organizadores han advertido de que quieren devolverles al armario, borrar sus identidades y convertir el odio en política pública.

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"No lo vamos a permitir. Frente a los intentos de amedrentarnos: respondemos con Orgullo. Frente al odio: respondemos con memoria y resistencia. Porque nuestros derechos son derechos humanos y no se negocian", han remarcado.

Por eso, han exigido la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y han reclamado el desarrollo efectivo y con recursos de las leyes lgtbi y trans para que no se queden "en papel mojado" ni dependan del código postal.

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Han pedido que se reconozcan los derechos de las personas intersex, que han sido históricamente "invisibilizadas, patologizadas y violentadas", y el fin de las intervenciones y hormonaciones no consentidas, al tiempo que han reclamado el reconocimiento jurídico de las personas no binarias.

"El Orgullo es visibilidad, es memoria y es futuro. Reivindicamos el Orgullo en las calles, en los pueblos, en los barrios y en todos los territorios. Un Orgullo accesible, diverso y popular. Mientras haya una sola persona LGTBI+ discriminada, el Orgullo seguirá siendo necesario", han concluido. EFE

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