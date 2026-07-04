El novillero Manuel Real 'Realito' ganador de la final del XX Bolsín Taurino de La Rioja

Logroño, 4 jul (EFE).- El novillero sevillano Manuel Real 'Realito' se ha proclamado este sábado ganador de la final del XX Bolsín Taurino de La Rioja, tras cortar dos orejas al quinto novillo de la tarde, que ha sido premiado con la vuelta al ruedo en la plaza de toros de Lardero.

Se han lidiado novillos de la ganadería riojana de Álvaro y Pablo Lumbreras, y han destacado, sobre todo, primero, segundo y tercero, todos aplaudidos en el arrastre; y el quinto, premiado con la vuelta al ruedo.

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Manuel León, de Cáceres: Ovación y oreja.

Manuel Real 'Realito', de Sevilla: silencio tras aviso y dos orejas.

Manuel Cordero 'Gitano Rey', de Madrid: oreja y oreja.

También se ha entregado el premio al mejor banderillero de la tarde, denominado trofeo 'Vicente Lumbreras', que ha recaído en Ricardo Reina, de la cuadrilla de 'Realito', por su faena destacada.

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Este festejo, organizado por la Federación Taurina Riojana, cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Lardero, y su objetivo es promocionar a jóvenes promesas del toreo. EFE

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