El Gobierno cierra filas con Mercedes González y recuerda el daño que el PP hizo a la Guardia Civil con la Kitchen

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cerrado filas con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha rechazado que su continuidad al frente del Instituto Armado esté dañando a la institución, después de haber sido citada como investigada en el denominado 'caso Leire'.

A preguntas de los periodistas desde Almagro por la petición de dimisión de González, López ha respondido que lo que dañó a la Guardia Civil fue, a su juicio, la Operación Kitchen, al acusar al anterior Gobierno del PP de haber utilizado "las herramientas del Estado para perseguir a rivales políticos y destruir pruebas".

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"Lo que dañó a la institución de la Guardia Civil fue la Operación Kitchen en su día", ha señalado el ministro, que ha recordado que se ha visto a un exministro del Interior "en el banquillo", en referencia a Jorge Fernández Díaz, y se han conocido audios en los que, según ha dicho, se hablaba de que "la Fiscalía te la afina".

Frente a esa etapa, López ha defendido que hoy existe "un Gobierno limpio" y ha subrayado que Mercedes González es una "extraordinaria directora de la Guardia Civil", con "todo el respaldo" y "todo el apoyo" del Ejecutivo.

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El ministro ha recordado además que González ya compareció en el Senado para dar explicaciones y ha insistido en que continuará aclarando "todo lo que tenga que explicar". "Hoy en el Gobierno no hay operaciones de Estado como había antes", ha remarcado.

López también ha sido preguntado por la posible aplicación del artículo 92 al director operativo adjunto de la Guardia Civil de la normativa interna de la benemérita, relativo a la suspensión de funciones.

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En este punto, ha defendido que el reglamento "se aplica con toda normalidad" porque, según ha indicado, "abre posibilidades, no exigencias".