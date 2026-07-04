Espana agencias

El festival l'Alfàs se rinde al talento de Eduard Fernández, Luisa Gavasa y Miguel Rellán

Guardar
Google icon

l'Alfàs del Pi (Alicante), 4 jul (EFE).- El festival de l'Alfàs del Pi, uno de los más veteranos del cine español y dotado con 9.800 euros en premios, se ha rendido este sábado al talento de los actores Eduard Fernández, Luisa Gavasa y Miguel Rellán, que han recibido el galardón del Faro de Plata y tendrán una estrella en el Paseo marítimo del Cine en l'Albir, una de las playas más conocidas del Mediterráneo.

El barcelonés Fernández, la zaragozana Gavasa y el nacido en Tetuán Rellán han sido los protagonistas de la gala inaugural del 38o. Festival de l'Alfàs, que ha contado con la presencia del alcalde anfitrión, Vicente Arques, y de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha entregado la estatuilla al catalán.

PUBLICIDAD

Conducida por el cómico Agustín Jiménez, la gala ha dado la salida a una edición que uno año más convierte a l'Alfas del Pi en la capital del cine español ya que se han presentado 1.014 cortometrajes, de los que han sido seleccionados 21 para competir en la sección oficial, cuyo ganador entrará directamente en la preselección de los Goya y a los premios Fugaz.

Durante ocho días, el emblemático Cine Roma, la casa de la cultura y la Villa Romana, entre otros, serán escenario de proyecciones tanto de 35 largometrajes y medio centenar de cortos, entre ellos los referidos 21 finalistas.

PUBLICIDAD

Tras agradecer un premio que se suma a su amplia colección, con varios Goyas, Eduard Fernández ha valorado que siga habiendo festivales de cortometrajes y ha aconsejado a las nuevas generaciones de intérpretes que cada uno "lo haga a su manera" siempre con la premisa de "contar cosas desde la sinceridad y honestidad".

Uno de los momentos más emotivos de la gala ha sido la entrega del premio a Luisa Gavasa por parte de su hijo, Pablo Tobías (guionista) junto a la actriz Ana Turpin.

Gavasa ha confesado que siempre ha sido una madre un poco "lorquiana" por lo melodramático de su forma de ver la vida y ha agradecido especialmente la presencia de su hijo, "el faro y la luz de mi vida".

El veterano y televisivo Miguel Rellán ha sido el primero de los tres en subir al escenario para recoger una de las relativamente pocas distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera.

Emocionado tras recibir la estatuilla de Isabel Gemio, ha comentado que "los aplausos siempre eran para otro" antes explicar que los años han pasado rápido porque "hace poco era un mocoso que llamaba a la puerta diciendo que era actor y que quería un trabajo".

Otra de las sorpresas de la noche ha sido la entrega de una distinción a la actriz Raquel Guerrero, que fue premiada en 2011 pero no pudo recoger la distinción por trabajo en el teatro.

El festival está dotado con un primer premio de 4.000 euros; el segundo de 2.000; y el tercero de 1.000, y a ellos se suman al Mejor Cortometraje Valenciano, con 1.000; al Cortometraje de Animación, con la misma cantidad; y al Corto Dirigido por Mujeres (500), además de 300 al mejor con el móvil en menos de 90 segundos. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una marea de voces recorre Madrid entre fiesta y memoria en el Orgullo LGTBI+: “Los derechos son muy difíciles de conseguir y muy fáciles de perder”

El colectivo sale a las calles de la capital para reivindicar sus derechos y festejar la diversidad

Una marea de voces recorre Madrid entre fiesta y memoria en el Orgullo LGTBI+: “Los derechos son muy difíciles de conseguir y muy fáciles de perder”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Un Orgullo multitudinario desfila bajo el lema “disidencia y resistencia” en Madrid: “Hemos pasado de una dictadura que reprimía a ser un referente mundial en derechos LGTBI”

Banderas arcoíris, pancartas, música, batucadas y consignas llenan este sábado el centro de la capital

Un Orgullo multitudinario desfila bajo el lema “disidencia y resistencia” en Madrid: “Hemos pasado de una dictadura que reprimía a ser un referente mundial en derechos LGTBI”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a dos ciudadanos colombianos descendientes de sefardíes

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

La defensa de Leire Díez solicita la nulidad del caso al considerar que su detención fue “desproporcionada, injustificada” e “ilegítima” por apoyarse en indicios y no en hechos

ECONOMÍA

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Partidos del Mundial 2026, hoy 5 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los octavos de final

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo