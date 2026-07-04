El festival l'Alfàs se rinde al talento de Eduard Fernández, Luisa Gavasa y Miguel Rellán

l'Alfàs del Pi (Alicante), 4 jul (EFE).- El festival de l'Alfàs del Pi, uno de los más veteranos del cine español y dotado con 9.800 euros en premios, se ha rendido este sábado al talento de los actores Eduard Fernández, Luisa Gavasa y Miguel Rellán, que han recibido el galardón del Faro de Plata y tendrán una estrella en el Paseo marítimo del Cine en l'Albir, una de las playas más conocidas del Mediterráneo.

El barcelonés Fernández, la zaragozana Gavasa y el nacido en Tetuán Rellán han sido los protagonistas de la gala inaugural del 38o. Festival de l'Alfàs, que ha contado con la presencia del alcalde anfitrión, Vicente Arques, y de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que ha entregado la estatuilla al catalán.

PUBLICIDAD

Conducida por el cómico Agustín Jiménez, la gala ha dado la salida a una edición que uno año más convierte a l'Alfas del Pi en la capital del cine español ya que se han presentado 1.014 cortometrajes, de los que han sido seleccionados 21 para competir en la sección oficial, cuyo ganador entrará directamente en la preselección de los Goya y a los premios Fugaz.

Durante ocho días, el emblemático Cine Roma, la casa de la cultura y la Villa Romana, entre otros, serán escenario de proyecciones tanto de 35 largometrajes y medio centenar de cortos, entre ellos los referidos 21 finalistas.

PUBLICIDAD

Tras agradecer un premio que se suma a su amplia colección, con varios Goyas, Eduard Fernández ha valorado que siga habiendo festivales de cortometrajes y ha aconsejado a las nuevas generaciones de intérpretes que cada uno "lo haga a su manera" siempre con la premisa de "contar cosas desde la sinceridad y honestidad".

Uno de los momentos más emotivos de la gala ha sido la entrega del premio a Luisa Gavasa por parte de su hijo, Pablo Tobías (guionista) junto a la actriz Ana Turpin.

PUBLICIDAD

Gavasa ha confesado que siempre ha sido una madre un poco "lorquiana" por lo melodramático de su forma de ver la vida y ha agradecido especialmente la presencia de su hijo, "el faro y la luz de mi vida".

El veterano y televisivo Miguel Rellán ha sido el primero de los tres en subir al escenario para recoger una de las relativamente pocas distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera.

PUBLICIDAD

Emocionado tras recibir la estatuilla de Isabel Gemio, ha comentado que "los aplausos siempre eran para otro" antes explicar que los años han pasado rápido porque "hace poco era un mocoso que llamaba a la puerta diciendo que era actor y que quería un trabajo".

Otra de las sorpresas de la noche ha sido la entrega de una distinción a la actriz Raquel Guerrero, que fue premiada en 2011 pero no pudo recoger la distinción por trabajo en el teatro.

PUBLICIDAD

El festival está dotado con un primer premio de 4.000 euros; el segundo de 2.000; y el tercero de 1.000, y a ellos se suman al Mejor Cortometraje Valenciano, con 1.000; al Cortometraje de Animación, con la misma cantidad; y al Corto Dirigido por Mujeres (500), además de 300 al mejor con el móvil en menos de 90 segundos. EFE

(Foto)