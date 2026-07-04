El equipo Caja Rural Seguros RGA termina "contento" en su estreno del Tour

Barcelona, 4 jul (EFE).- El Caja Rural Seguros RGA ha tenido el honor de abrir el telón de la 113 edición del Tour de Francia en la contrarreloj por equipos de 19,6 km que se disputa en Barcelona, en la que el conjunto navarro, debutante en la "grande boucle", marcó un registro de 22.59 minutos, a una media de 51,133 km/hora.

La formación fue perdiendo unidades a medida que se aproximaba la meta situada junto al Estadio Olímpico de Montjuic, y fue el neerlandés Alex Molenaar quien cruzó la meta en primer lugar, dando tiempo al equipo.

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El director del Caja Rural, José Miguel Fernández, valoró el estreno en el Tour de manera positiva. "Nos hubiera gustado tener algún corredor más al final, pero nos hemos adaptado a las circunstancias de dar tiempo al equipo con el paso del primer corredor, son las normas de la organización. Como no tenemos a nadie para la general hemos luchado contra nosotros mismos y creo que el inicio es para estar contentos. Hemos ganador a varios equipos", dijo en meta el técnico español. EFE