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El Campeonato del Mundo de Jinetes Aficionados abre este domingo el verano donostiarra

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San Sebastián, 4 jul (EFE).- El Hipódromo de San Sebastián acoge este domingo su segunda jornada de la temporada, la primera ya en horario de verano, y tendrá como carrera más interesante el premio Fegentri World Championships, etapa española del Campeonato del Mundo para Jinetes Aficionados.

Es favorito “Philau”, un caballo cuatro veces ganador en la pista y al que montará el madrileño Álvaro Sainz.

Cinco son los participantes en esta prueba de 2.400 metros, que será la segunda de las cinco programadas desde las 17.30 horas. “Mr Alan”, al que conducirá un jinete de Isla Mauricio, Kenny Roussety, y “Sanber”, con el británico Felix Foster, son los principales rivales de “Philau”.

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Seis ejemplares de dos años debutantes disputarán la carrera de apertura, en los 1.300 metros, entre ellos “Katxorro” y “Narcea”, la pareja de Miguel Alonso Roldán,

preparador que entrena el propio hipódromo de San Sebastián. Julia Zambudio y Alejandro Gutiérrez Val serán sus respectivos jockeys.

Los purasangres de tres años no ganadores tendrán su oportunidad en la tercera carrera, en el doble kilómetro. “Libery Bleu”, de los más expertos con cinco salidas, debería estar en la pelea, aunque descubre el hipódromo y se mide nueve enemigos, algunos con un esperado margen de progreso. Es el caso de “Muria”, una yegua con tan sólo dos salidas, hermana del muy rentable “Bulnes”, compañero de la yeguada Rocío al que le daba muy bien galopar en San Sebastián.

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Para cerrar, dos hándicaps de 1.400 metros. En la primera manga (con los valores oficiales más elevados), “Araka la Kana”, que despidió el verano de 2025 con triunfo en esta hierba, “Haya Taal” y “Zapater” partirán entre los caballos más jugados en taquillas. “Fernis”, “Never Ever” y “Días Felices”, en la carrera de clausura.

Las mantillas de los caballos favoritos en estas cinco carreras, base de la Quíntuple Plus, son:

1ª Carrera: 2 (Katxorro) – 5 (Narcea)

2ª Carrera: 2 (Philau)

3ª Carrera: 5 (Liberty Bleu) – 6 (Muria)

4ª Carrera: 3 (Araka la Kana) – 8 (Haya Taal) – 9 (Zapater)

5ª Carrera: 1 (Fernis) – 2 (Never Ever) – 4 (Días Felices).

La cuarta de la tarde será válida para la Lototurf, también juego hípico de Loterías del Estado. EFE

fg/sab

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