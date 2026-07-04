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El Burgos ficha al extremo balear Javi Llabrés

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Burgos, 4 jul (EFE).- El Burgos CF ha anunciado este sábado el fichaje del extremo balear Javi Llabrés para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada en la segunda división española.

El futbolista, formado en la cantera del RCD Mallorca, llega al conjunto burgalés tras desarrollar buena parte de su trayectoria en el club balear, donde ha alternado participaciones con el filial y el primer equipo.

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Llabrés puede desempeñarse en cualquiera de las dos bandas del ataque y destaca por su velocidad, capacidad de desborde y polivalencia ofensiva.

Con esta incorporación, el Burgos continúa avanzando en la confección de la plantilla que dirigirá Sergio Francisco para la próxima campaña, con el objetivo de reforzar las posiciones de ataque. EFE.

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vfr/orv/jl

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