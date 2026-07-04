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El blanco y rojo toma Pamplona antes del chupinazo

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Casilda Zuloaga

Pamplona, 4 jul (EFE).- Pamplona ya se viste de blanco y rojo, una señal inequívoca de que los Sanfermines están a la vuelta de la esquina. Basta con pasear por sus calles para comprobar cómo los escaparates de todo tipo de comercios se tiñen de la característica marea rojiblanca: camisas, pantalones, fajas, pañuelos, complementos e incluso lencería ocupan un lugar protagonista.

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La ciudad comienza a transformarse mucho antes del chupinazo que el 6 de julio a mediodía da inicio a las fiestas y son precisamente las tiendas las que reflejan el comienzo de la cuenta atrás. Porque si hay algo que simboliza la identidad de estas fiestas es su indumentaria, ese uniforme no escrito y obligatorio que durante nueve días inunda Pamplona.

En la capital navarra, vestir de blanco no responde únicamente a una elección estética, sino que simboliza el sentimiento de pertenencia a una de las fiestas más universales.

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La concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, señala en una entrevista con EFE que una de las hipótesis más extendidas sitúa su nacimiento en los 'dantzaris'.

"La indumentaria de blanco y rojo viene de los dantzaris. Es una adaptación, una simplificación de su traje", explica. Otra versión atribuye la popularización de este atuendo a los miembros de la peña La Veleta, muchos de ellos pintores, que comenzaron a vestir de blanco durante las fiestas.

Lo cierto es que la imagen que hoy identifica a los Sanfermines no siempre fue la habitual. Hasta bien entrado el siglo XX era frecuente acudir a las celebraciones con la ropa de diario y no fue hasta finales de los años setenta cuando el blanco y el rojo terminaron por consolidarse como la vestimenta colectiva.

 "En aquel momento fue cuando la ciudadanía de manera masiva empezó a vestirse de blanco y rojo", recuerda Beloki, quien subraya que, desde entonces, incluso quienes visitan la ciudad consideran inconcebible vivir las fiestas sin ese atuendo.

Esa tradición marca el ritmo de numerosos negocios. Silvia Patús, al frente de Silvia IN SETA desde hace 26 años, asegura que el requisito imprescindible para sus clientes es "que sea blanco impoluto".

Las dos semanas previas al chupinazo concentran la mayor actividad, cuando pamploneses y visitantes realizan las compras de última hora. Junto a la ropa, los complementos también adquieren protagonismo: broches, pulseras, pins o piezas elaboradas por artesanos locales completan un conjunto que mantiene su esencia, aunque cada año incorpore pequeños detalles.

La personalización también ha ganado terreno. En Turismo Estafeta, Montse y Jorgelina han visto cómo los pañuelos han dejado de ser un simple recuerdo para convertirse en piezas únicas, con nombres bordados, escudos de pueblos, dibujos de cabezudos o diseños realizados por encargo.

En la Tienda Zarranz, con ocho décadas de trayectoria, también han observado cambios en las preferencias de los clientes. Su responsable, Irene, explica que cada vez se demandan "prendas más ligeras y cómodas, sin renunciar a la calidad".

Incluso han surgido pequeñas innovaciones, como la incorporación de ropa interior roja para evitar transparencias bajo las prendas blancas, un detalle práctico que muchos adoptan sin alterar la imagen tradicional. En el comercio Amaia Mercería Lencería, han visto como la ropa interior roja puede darle un "toque" a nuestro conjunto blanco.

Para Beloki, todo forma parte de un mismo ritual que comienza al sacar del armario la ropa blanca y culmina con la colocación del pañuelo tras el chupinazo.

Es el gesto que da inicio a nueve días en los que miles de personas, sean pamplonesas o visitantes, comparten una misma identidad.

Porque las tiendas no solo venden ropa: ofrecen la posibilidad de formar parte de una tradición centenaria en la que el blanco y el rojo han trascendido los colores para convertirse en el gran símbolo de los Sanfermines. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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