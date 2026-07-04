El alemán Wehrlein se impone en la primera carrera de la Fórmula E en Shanghái

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El alemán Pascal Wehrlein, que partió desde la primera plaza de la parrilla de salida, condujo este sábado su Porsche hasta el triunfo en la carrera inaugural del Gran Premio de Shanghái (China) del Mundial de Fórmula E.

El español Pepe Martí (Cupra Kiro) no pasó de la 15ª posición a 20:03 del germano, que aventajó en 01:633 al portugués Antonio Félix da Costa (Jaguar), segundo, y en casi cinco segundos (4:709), al británico Jake Dennis (Andretti), tercero.

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El brasileño Felipe Drugovich (Andretti) cruzó la meta en la cuarta posición a 05:425 del Porsche de Wehrlein.

El neozelandés Mitch Evans, octavo este sábado, lidera el Campeonato del Mundo con 132 puntos, con sólo tres de ventaja sobre el ganador de la carrera de este sábado en el circuito de Shanghái, donde el domingo se disputará la segunda, 13ª del Mundial.

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Da Costa y Dennis son tercero y cuarto, respectivamente, de la general con 111 y 109 puntos, mientras que Martí permanece en la undécima posición, una por delante de Drugovich con 58 puntos del español por 54 del brasileño. EFE