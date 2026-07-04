El alcalde de Calonge vincula a un doble fuego la virulencia del incendio: "Fue dantesco"

Barcelona, 4 jul (EFE).- El alcalde de Calonge i Sant Antoni (Girona), Jordi Soler, ha explicado que el incendio que empezó este viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) causó dos fuegos en la localidad, uno en la urbanización de Cabanyes que en un momento "parecía controlado" y otro inesperado que provocó un "espectáculo dantesco".

En declaraciones a TV3 recogidas por EFE, Soler ha señalado que este segundo fuego se originó supuestamente por un cable eléctrico y que posteriormente afectó a siete viviendas, una de ellas "completamente quemada", mientras que el resto de los daños se limitaron a jardines, pérgolas, setos y otros elementos exteriores.

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"Cuando parecía que todo estaba controlado, estalló un segundo fuego, seguramente provocado por un cable eléctrico, que no estaba previsto. Esto provocó un escenario dantesco, realmente daba angustia estar allí, en aquella zona", ha manifestado el alcalde.

Calonge i Sant Antoni es uno de los siete municipios donde sigue vigente la orden de confinamiento, junto con La Bisbal d'Empordà, Platja d'Aro, S'Agaró i Castell d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Parlavà i Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l'Heura.

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Según el alcalde, el confinamiento afecta a una población habitual de entre 13.000 y 15.000 personas que en temporada de verano, con los cámpings llenos de gente, puede alcanzar los 40.000 habitantes, a quienes ha pedido tranquilidad tras una noche en la que no se registraron daños personales.

Soler ha asegurado que generalmente la población respetó la consigna de permanecer confinada en sus domicilios, aunque no todos los vecinos optaron por quedarse, por lo que el Ayuntamiento habilitó el pabellón municipal, donde han pernoctado unas 130 personas. EFE

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