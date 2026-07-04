Domingo, 5 de julio de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026

- BRASIL-NORUEGA. Brasil, condicionado por las bajas, se juega este domingo una plaza en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a una Noruega invicta ante la Canarinha que confía en el olfato goleador de uno de los mejores delanteros del mundo, Erling Haaland.

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- MÉXICO-INGLATERRA. México e Inglaterra se citan este domingo en el estadio Azteca de Ciudad de México en pos de un cupo en cuartos de final que definitivamente marque el comienzo de un cambio de era con destacadas figuras, de la consolidación de un esquema táctico diferente y la confirmación de una oportuna capacidad de respuesta ante las exigencias.

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. Además, previas de los partidos de octavos Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica.

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- España. La selección española ultima su puesta a punto para su duelo de octavos de final del Mundial de este lunes contra la de Portugal en el estadio AT&T de Arlington (Texas, EE.UU.). El equipo se entrena a las 11.00 locales (18.00 CET) en el estadio Cotton Field de Dallas y Luis de la Fuente ofrece una rueda de prensa a las 15.30 locales (22.00 CET) en el estadio AT&T de Arlington. Información de Óscar Maya Belchí.

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BALONCESTO MUNDIAL 2027

Redacción Deportes. La selección española, invicta en el Grupo A de clasificación para el Mundial masculino de baloncesto de Catar 2027 con un balance de 5-0, trata de cerrar esta primera fase de manera invicta ante Georgia este domingo en el Palacio de Deportes de Tiflis, para avanzar con el mejor récord posible a la siguiente ventana.

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CICLISMO TOUR

Barcelona. Con el danés Jonas Vingegaard como primer líder, la 113 edición del Tour de Francia continúa este domingo con la segunda etapa, primera en línea, sobre 168,5 km entre Tarragona y Barcelona, que la víspera acogió la 'Grand Départ' de la carrera. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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TENIS WIMBLEDON

Redacción Deportes. El italiano Jannik Sinner, número 1 mundial y defensor del título, se enfrenta este domingo al japonés Shintaro Mochizuki, 151 del ránking y verdugo en la ronda previa de Rafa Jódar, en los octavos de final del torneo de Wimbledon, fase en la que el siete veces campeón en Londres, el serbio Novak Djokovic, se cruza con el ruso Roman Safiullin, el español Alejandro Davidovich con el canadeinse Ferlix Auger-Aliassime y el polaco Hubert Hurkacz con el alemán Jan-Lennard Struff.

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. En los octavos del cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 mundial, se ve las caras con la japonesa Naomi Osaka, la estadounidense Jessica Pegula con su compatriota Iva Jovic, la también norteamericana Coco Gauff con la suiza Belinda Bencic y las checas Karolina Muchova y Barbora Krejcikova se enfrentan entre sí.

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AUTOMOVILISMO G.P. GRAN BRETAÑA F1

Redacción deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) traslada el liderato más joven de todos los tiempos a Silverstone, sede este fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial, que se disputa, con formato sprint, en el circuito que albergó, en 1950, la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Mundial de Fórmula E. 13ª prueba: Shanghái ePrix-2 (09:05-10:00).

- Gran Premio de Gran Bretaña, 9ª cita del Mundial de Fórmula 1, en el circuito de Silverstone (16.00). (FOTO)

- IndyCar Series. Gran Premio Mid-Ohio, en Lexington, Ohio (EE.UU.).

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BALONCESTO

- Fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027. 6ª jornada: Georgia-España, en Tiflis (17.30).

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BALONMANO

- Acaba el Mundial femenino júnior, en Jinzhong (China). Partido por el bronce: España-Francia (10.00). Final: Alemania-Dinamarca (12.30).

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26). 2ª etapa (FOTO): Tarragona-Barcelona, de 168,5 km. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Octavos de final: Brasil-Noruega, en East Rutherford (22.00 CET), y México-Inglaterra, en Ciudad de México (02.00 CET del lunes).

. Previas de los partidos de octavos Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica (INFOGRAFÍAS).

. España: zona mixta de 10.45 a 11.00 locales (17.45 a 18.00 CET) y entrenamiento a las 11.00 (18.00 CET) en el estadio Cotton Field de Dallas. A las 15.30 (22.30 CET), rueda de prensa de Luis de la Fuente en el estadio AT&T de Arlington. Información de Óscar Maya Belchí. (FOTO) (VÍDEO)

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. Portugal: entrenamiento a las 10.00 (17.00 CET) en el Washburn Stadium de Dallas. A las 12.45 (19.45 CET), rueda de prensa en el estadio AT&T de Arlington.

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GOLF

- DP World Tour. Acaba el BMW International Open, en el Golfclub München Eichenried, en Múnich (Alemania).

- PGA Tour. Acaba el John Deere Classic, TPC Deere Run de Silvis, Illinois (EE.UU.).

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MOTOCICLISMO

- Mundial MXGP Motocross. 11ª prueba. Gran Premio de Sudáfrica, en el circuito de Johannesburgo. Dos carreras (12.00 y 15.00).

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TENIS

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12).

. Pista central (14.30 CET). Octavos de final: Roman Safiullin (RUS)-Novak Djokovic (SRB/7), Aryna Sabalenka (BLR/1)-Naomi Osaka (JPN/14), Jannik Sinner (ITA/1)-Shintaro Mochizuki (JPN).

. Pista 1 (14.00 CET). Octavos de final: Jessica Pegula (USA/4)-Iva Jovic (USA/16), Felix Auger-Aliassime (CAN/3)-Alejandro Davidovich (ESP/22), Belinda Bencic (SUI/11)-Coco Gauff (USA/7).

. Pista 2 (12.00 CET). Octavos de final: Hubert Hurkacz (POL)-Jan-Lennard Struff (GER).

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