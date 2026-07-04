Espana agencias

Dimitrov frustra la remontada de Berrettini para regresar a octavos de Wimbledon

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- El búlgaro Grigor Dimitrov frustró la remontada que emprendió el italiano Matteo Berrettini. que llegó a igualar dos sets de desventaja (6-3, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3) y volvió a los octavos de final de Wimbledon, el tramo donde el pasado año se tuvo que retirar por lesión cuando dominaba al italiano Jannik Sinner, después campeón.

Fue el 7 de julio del 2025 cuando el veterano búlgaro, invitado este año del torneo londinense, tuvo que dejar su choque contra Sinner. Tenía todo a favor Dimitrov (6-3, 7-5 y 2-2) y su abandono de la pista a causa de una dolencia pectoral fue una de las imágenes de la competición. El transalpino estaba contra las cuerdas. Al final, fue el campeón.

PUBLICIDAD

Casi un año después regresa Dimitrov al mismo punto. A los octavos de final, como aquella vez, después de aplacar a Berrettini que llegó a igualar los dos sets de ventaja de su rival. Pero el búlgaro, cuando peor estaba, en pleno crecimiento del transalpino, finalista en el 2021.

Aquella del pasado curso fue el quinto Grand Slam seguido en el que el búlgaro se tuvo que marchar lesionado. Semifinalista en el 2014, cuando perdió ante Novak Djokovic, también estuvo a un paso de la final en el Abierto de Australia del 2017, eliminado por Rafael Nadal y del Abierto de Estados Unidos del 2019, superado por Medvedev.

PUBLICIDAD

Al final pudo cerrar la victoria en un partido épico de cinco sets y de tres horas y media y tras casi un año fuera de la competición. Jugará contra el británico Arthur Fery, también con una wild card, que dejó fuera al belga Zizou Bergs por 2-6, 7-5, 2-6, 7-6 (3) y 7-6 (5).

Será la cuarta vez que dos jugadores invitados alcanzan los octavos de final de un Grand Slam. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una marea de voces recorre Madrid entre fiesta y memoria en el Orgullo LGTBI+: “Los derechos son muy difíciles de conseguir y muy fáciles de perder”

El colectivo sale a las calles de la capital para reivindicar sus derechos y festejar la diversidad

Una marea de voces recorre Madrid entre fiesta y memoria en el Orgullo LGTBI+: “Los derechos son muy difíciles de conseguir y muy fáciles de perder”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Un Orgullo multitudinario desfila bajo el lema “disidencia y resistencia” en Madrid: “Hemos pasado de una dictadura que reprimía a ser un referente mundial en derechos LGTBI”

Banderas arcoíris, pancartas, música, batucadas y consignas llenan este sábado el centro de la capital

Un Orgullo multitudinario desfila bajo el lema “disidencia y resistencia” en Madrid: “Hemos pasado de una dictadura que reprimía a ser un referente mundial en derechos LGTBI”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a dos ciudadanos colombianos descendientes de sefardíes

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

La defensa de Leire Díez solicita la nulidad del caso al considerar que su detención fue “desproporcionada, injustificada” e “ilegítima” por apoyarse en indicios y no en hechos

ECONOMÍA

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

DEPORTES

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte

Vídeo resumen del partido y los goles: Ounahi desatasca a Marruecos frente a una Canadá que fue superior en la primera parte

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña