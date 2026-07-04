Detenido un hombre por la muerte de un menor en una refriega entre bandas en Barcelona

Barcelona, 4 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte del menor de 15 años que fue tiroteado la noche del jueves en el parque de la Pegaso de Barcelona, en un crimen que la Policía vincula en principio con un enfrentamiento entre bandas juveniles.

Según ha avanzado "La Vanguardia" y han informado los Mossos d'Esquadra, el hombre, mayor de edad, ha sido detenido la pasada noche en la zona donde ocurrió el crimen, donde la Policía catalana montó un dispositivo policial en el marco de la investigación sobre el tiroteo.

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El detenido ha sido trasladado a una comisaría de los Mossos d'Esquadra para ser interrogado y practicar las diligencias policiales necesarias, antes de pasar a disposición del juzgado de instrucción de guardia.

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación sobre el crimen, en una causa que se encuentra bajo secreto de sumario por orden judicial, y baraja como principal hipótesis que el tiroteo obedezca a un enfrentamiento entre pandilleros.

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El homicidio ocurrió hacia las 22.30 horas del jueves en el parque de la Pegaso, situado en el barrio barcelonés de Sant Andreu y que en ocasiones frecuentan bandas juveniles violentas.

Un grupo de personas se dirigió al menor y abrió fuego contra el chico, que quedó herido crítico y acabó muriendo en el lugar, en lo que los Mossos d'Esquadra ven una "acción directa", no un hecho casual o un accidente.

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El director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareció ayer para condenar el asesinato del menor y advertir de que este crimen supone una "línea roja" de la máxima gravedad, por lo que garantizó que la Policía se dejaría "la piel" hasta que los autores del crimen respondan de los hechos ante la justicia. EFE