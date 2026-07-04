Desarticulado grupo criminal por asaltos en casas y robos con violencia con armas de fuego

Madrid, 4 jul (EFE).- La Policía Nacional y los Mossos d´Esquadra han desarticulado un grupo criminal que estaría implicado, presuntamente, en dos robos violentos con armas de fuego y cinco asaltos en viviendas de Cataluña.

Según han explicado ambos cuerpos este sábado, la investigación se inició tras un robo con violencia e intimidación perpetrado en las instalaciones de una empresa de máquinas recreativas ubicado en Castellón de la Plana.

PUBLICIDAD

Dos individuos encapuchados accedieron de madrugada al recinto tras violentar la puerta principal y realizar posteriormente un butrón para alcanzar la zona de oficinas, donde permanecieron ocultos hasta la llegada de una empleada a primera hora de la mañana.

Al abrir el establecimiento, la trabajadora fue amenazada con un arma de fuego para obligarla a abrir la caja fuerte. Los asaltantes se apoderaron de la recaudación y, antes de huir, la amordazaron y maniataron con bridas.

PUBLICIDAD

Las pesquisas permitieron identificar a varios integrantes del grupo criminal y detectar que la mayor parte de ellos estaban asentados en Barcelona. Comprobaron además que estaban implicados en otro robo "especialmente" violento cometido el 29 de septiembre de 2025 en una vivienda de la localidad gerundense de Osor.

En aquella ocasión, cuatro individuos con pasamontañas accedieron al domicilio mientras sus propietarios dormían. Tras despertarlos, los ataron y los amenazaron con un cuchillo y un arma para obligarlos a entregar el contenido de una caja fuerte.

PUBLICIDAD

A medida que avanzaba la investigación, los agentes pudieron relacionar a otros miembros del grupo con varios robos con fuerza en viviendas habitadas cometidos durante diciembre de 2025 en distintas localidades de Barcelona, entre ellas Sant Sadurní d’Anoia, Olesa de Montserrat, Caldes de Montbui y Sant Fruitós de Bages.

Posteriormente, los investigados también fueron vinculados con otro robo con fuerza cometido el pasado mes de enero en Monistrol de Montserrat, donde fue detenido el principal investigado, que ingresó en prisión provisional.

PUBLICIDAD

La investigación permitió acreditar que no se trataba de actuaciones aisladas, sino de una estructura criminal organizada, con un núcleo estable y distintos colaboradores que se incorporaban según el tipo de acción delictiva.

Seleccionaban previamente objetivos situados en zonas de alto poder adquisitivo y realizaban vigilancias antes de actuar, coordinaban desplazamientos mediante vehículos vinculados a la organización y utilizaban líneas telefónicas específicamente para comunicarse en tiempo real.

PUBLICIDAD

Además, existía un claro reparto funcional entre autores materiales, vigilantes, conductores y apoyos logísticos. Los robos se ejecutaban con rapidez y coordinación, empleando fuerza sobre puertas y ventanas, e incluso butrones, recurriendo a la violencia y a las armas cuando encontraban resistencia o coincidían con los moradores, según han explicado ambos cuerpos. EFE