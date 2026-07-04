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Denuncian que el edil de València Badenas (Vox) allana la sede del Sindicat d'Estudiants

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València, 4 jul (EFE).- El Sindicat d'Estidiants ha denunciado que el edil de Vox del Ayuntamiento de València Juanma Badenas y dos personas más han allanado ilegalmente su sede en Valencia, rompiendo la cerradura y registrando salas y mesas.

Según ha denunciado, los hechos ocurrieron este viernes cuando, al intentar entrar algunos compañeros del Sindicat al local se han encontrado la cerradura rota y al visualizar las cámaras de seguridad que tienen instaladas, han comprobado que Badenas "acompañado de otras dos personas, han irrumpido ilegalmente en él, y se han dedicado a registrar las instalaciones, grabando en video y permaneciendo todo el tiempo que han considerado".

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El Sindicat considera que es "una violación inaceptable de los derechos fundamentales" de su organización y lo ha tachado de "fascismo".

En un comunicado, han explicado que el local está cedido por el Ayuntamiento de València en el marco de un programa de colaboración con entidades sociales desde hace más de tres años.

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"Este brutal atropello, que ha traspasado todas las líneas rojas, lo hemos denunciado inmediatamente en los juzgados, y a través de nuestros servicios jurídicos y abogados vamos a tomar todas las medidas legales para que este concejal de Vox sea puesto a disposición judicial, y para que dimita de manera inmediata", han señalado.

A juicio del Sindicat, "es fundamental entender lo lejos que está llegando la extrema derecha a la hora de arrasar con los derechos democráticos fundamentales, y evidentemente en su afán de amedrentar a organizaciones que cómo el Sindicat d'Estudiants estamos en primera línea de la lucha por la escuela pública".

Por eso, han hecho un llamamiento a "toda la comunidad educativa del País Valencià y de todo el Estado, a las organizaciones de la izquierda, partidos, sindicatos, a los colectivos y movimientos sociales, a apoyarnos frente a esta agresión, y a movilizarnos unitariamente para parar los pies a los fascistas que utilizan sus cargos públicos para pisotear la democracia". EFE

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