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Cortada la carretera N-525 en Oseja de Sajambre (León) por el humo del incendio de Ribota

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Valladolid, 4 jul (EFE).- La Guardia Civil ha cortado al tráfico la carretera nacional N-525, a su paso por el municipio leonés de Oseja de Sajambre, como consecuencia del humo llegado del incendio forestal declarado en la cercana localidad de Ribota de Sajambre.

Esta circunstancia ha llevado a la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León a elevar el índice de gravedad del incendio hasta el IGR-1, lo que también permite movilizar más recursos para la extinción.

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La Subdelegación del Gobierno en León ha informado de que el corte de tráfico está a la altura del punto kilométrico 127,2 y se ha producido a última hora de la tarde, como consecuencia del humo llevado por el viento.

Este incendio se declaró el pasado 26 de junio en una zona montañosa del término municipal de Ribota de Sajambre y desde entonces ha permanecido sin ser extinguido por completo, pese a que en la zona continúan trabajando varios medios.

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En concreto, actualmente están allí cinco medios aéreos, dos cuadrillas helitransportadas, dos autobombas, una cuadrilla terrestre y cinco agente medioambientales.EFE

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