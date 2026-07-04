Espana agencias

Confianza total de la selección belga en Doku

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 4 jul (EFE).- Lejos del impacto previsto, el extremo Jérémy Doku aún rebusca su mejor nivel en el Mundial 2026, entre la baja por enfermedad ante Irán, el viaje a Europa por el nacimiento de su primer hijo, Praise, y la confianza que mantiene la selección belga para ver su “mejor” versión en los octavos de final contra Estados Unidos.

“Jérémy es como un hermano para mí. Se espera muchísimo de él porque es muy importante para nosotros, pero creo que no debemos olvidar que su situación no ha sido fácil. Ha vivido muchas cosas. Acaba de ser padre, estuvo muy enfermo... Apenas podía respirar (por una infección en las vías respiratorias que lo impidió jugar en la segunda jornada ante Irán). Sabemos lo que puede aportar y trabaja muy duro”, expresó este sábado Dodi Lukebakio desde el campo base del conjunto belga en Seattle, escenarioo del duelo del próximo lunes ante el conjunto norteamericano.

PUBLICIDAD

“Es muy ambicioso, así que sabe perfectamente qué hace bien y qué no, pero no estoy nada preocupado por él. Lo que quiero es que tengamos paciencia con él. Sé que no es fácil, pero, viendo su situación y todo lo que ha pasado, las cosas saldrán bien”, añadió su compañero, que insistió en que “todos esperan mucho de él”.

“Sigue siendo una persona, así que, por favor, es mejor apoyarlo. Y entonces, cuando esté a su mejor nivel, todos sabemos que tendremos más opciones de ser mejores gracias a él”, prosiguió Lukebakio, convencido de que ante Estados Unidos se “va a ver al mejor" Doku.

PUBLICIDAD

“Creo que Jérémy va a demostrar lo que vale. También tiene una situación particular: haber vuelto por el nacimiento de su hijo, regresar y hacer tantas horas de vuelo, pues físicamente no es sencillo. Y, cuando físicamente no estás al cien por cien, es difícil estar al máximo durante el partido, pero estoy convencido de que Jérémy va a demostrar lo contrario en el próximo partido”, explicó, por su parte, Axel Witsel. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Un Orgullo multitudinario desfila bajo el lema “disidencia y resistencia” en Madrid: “Hemos pasado de una dictadura que reprimía a ser un referente mundial en derechos LGTBI”

Banderas arcoíris, pancartas, música, batucadas y consignas llenan este sábado el centro de la capital

Un Orgullo multitudinario desfila bajo el lema “disidencia y resistencia” en Madrid: “Hemos pasado de una dictadura que reprimía a ser un referente mundial en derechos LGTBI”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 4 julio

Los bomberos prevén estabilizar el incendio de Les Gavarres (Girona) esta noche: más de 2.200 hectáreas quemadas y 12.000 personas confinadas

Salvador Illa ha anunciado que el fuego podría estabilizarse sobre las 22:00 horas de este sábado, aunque después quedará la fase de control y extinción

Los bomberos prevén estabilizar el incendio de Les Gavarres (Girona) esta noche: más de 2.200 hectáreas quemadas y 12.000 personas confinadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española por ascendencia sefardí a un guatemalteco que recurrió el rechazo por silencio administrativo

Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella que ha sido condenado por narcotráfico y recurrirá la sentencia: “Lo han metido con calzador”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce la nacionalidad española a dos ciudadanos colombianos descendientes de sefardíes

Vídeo: la UME despliega casi 400 militares entre Girona y Portugal para combatir los incendios y el Ejército del Aire se une a la lucha contra el fuego

La defensa de Leire Díez solicita la nulidad del caso al considerar que su detención fue “desproporcionada, injustificada” e “ilegítima” por apoyarse en indicios y no en hechos

ECONOMÍA

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El riesgo de estanflación vuelve al debate económico: qué señales hacen saltar las alarmas en España

Cuenta atrás para el cierre de los chiringuitos de Puerto Sherry, en Cádiz: un tribunal ordena que cesen la actividad en la medianoche de este domingo

La Unión Europea amenaza a China ante la escalada de las tensiones comerciales: “Estamos preparados para todo”

Una joven es condenada a 14 meses de cárcel por robar 5.000 euros de la cuenta bancaria de su abuela con deterioro cognitivo

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 4 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

España se reencuentra con su esencia y se ilusiona seriamente con superar a la Portugal de Cristiano

Colombia avanza a octavos del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana y se enfrentará a Suiza: el resumen y el gol, en vídeo

Barcelona da la salida a un Tour de Francia marcado por el calor extremo, las dudas en la etapa reina y la ‘guerra’ política en Cataluña

Cabo Verde roza la épica ante una Argentina que se lleva la clasificación a octavos del Mundial 2026 sufriendo y en la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo