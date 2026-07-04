‘Cohete’ Suárez gana el Rallye Rías Baixas

Vigo, 4 jul (EFE).- El asturiano José Antonio ‘Cohete’ Suárez, líder del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), se proclamó este sábado vencedor de la 59 edición del Rallye Recalvi Rías Baixas.

Formando pareja con Alberto Iglesias en el Skoda Fabia RS Rally2, ‘Cohete’ Suárez ha aguantado los ataques de sus paisanos Diego Ruiloba y Angel Vela (Lancia Ypsilon HS Rally2), quienes lograron marcar el mejor crono en tres los tramos cronometrados de esta edición del Rías, por seis de los ganadores.

PUBLICIDAD

Clave en este nuevo triunfo del equipo líder del S-CER ha sido la segunda pasada por Salceda - Ponteareas, en las secciones de la tarde, donde ‘Cohete’ le endosó 12 segundos a su rival, aumentando su renta hasta unos 21,5 a falta solo del tramo urbano de O Castro, donde ninguno arriesgó.

Completó el podio, a 48.1 segundos del vencedor, el gallego Iván Ares, quien ha optado por asegurar el resultado pensando en los puntos del campeonato ante la imposibilidad de acercarse a los dos primeros. EFE

PUBLICIDAD

dmg/jl